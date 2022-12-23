Прогноз ціни на Ethereum Classic: ETC виглядає стабільним, а от Metacade (MCADE) не припиняє зростати

Web3 — це індустрія, яка постійно розвивається, і, зазвичай, позитивно буде рухатися ціна тих криптовалют, які мають відношення до проєктів, які можуть адаптуватися до мінливого середовища. ETC є класичним прикладом проєкту, який залишився позаду через його нездатність масштабуватися так, як це роблять інші гравці галузі, і це спричинило дещо песимістичні прогнози щодо ціни токена Ethereum Classic.

Натомість, новітня версія блокчейну Ethereum (ETH) продовжує розвиватися. Між цими двома ланцюжками Ethereum є деякі ключові відмінності, зокрема ETH є домом для швидкозростаючих проєктів на кшталт Metacade.

Що таке Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) — це криптовалюта, яку створили в результаті форку блокчейну Ethereum. На відміну від Ethereum (ETH), Ethereum Classic не підтримує використання смарт-контрактів. Оскільки ETC не використовує повну мову Turing, розробники не можуть створювати у блокчейні Ethereum Classic децентралізовані додатки (dApps), і це завжди негативно позначається на прогнозуванні ціни Ethereum Classic.

Ethereum Classic часто називають «оригінальним ланцюгом Ethereum», адже він містить оригінальний блокчейн Ethereum. Після хардфорку Ethereum у жовтні 2016 року вузли по всьому світу підтримували онлайн Ethereum Classic. Це означає, що користувачі цієї криптовалюти досі можуть здійснювати транзакції в мережі Ethereum Classic, незважаючи на те, що останні 6 років основна мережа Ethereum рухається в зовсім іншому напрямку.

Нещодавно основна мережа Ethereum перейшла з механізму консенсусу Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Це зменшило вартість підтримки мережевої інфраструктури. ETH тепер працює на механізмі Proof-of-Stake, а ETC залишається блокчейном Proof-of-Work. Як результат, через його енергоємну систему майнінгу Ethereum Classic є повільнішим та дорожчим, час блокування тут становить 14 секунд, і він має високі комісії за транзакції.

ETC бракує цінової дії

Поточна ціна ETC становить 25,19 долара. Оскільки Ethereum Classic є найстарішим ланцюгом Ethereum і не може підтримувати dApps, у нього набагато нижча активність транзакцій, ніж в основній мережі Ethereum. Цей токен купує менше людей, ціна ETC зараз становить копійки порівняно з ETH, тому аналітики роблять погані прогнози щодо ціни Ethereum Classic в середньо- та довгостроковій перспективах.

Незважаючи на це, ринкова капіталізація Ethereum Classic становить понад 3 млрд доларів. Однак цей ланцюг не має функціональності в Web3-просторі, і це означає, що він має нижчий потенціал для росту в довгостроковій перспективі. Коли намагаєтеся обрати правильний прогноз ціни Ethereum Classic, треба зважити перспективи розвитку. Для розробників, які хочуть за допомогою блокчейн-технології створювати цікаві цифрові сервіси, Ethereum Classic не підійде.

Очікується, що нові проєкти, побудовані на ETH, будуть і надалі набирати цінність, а от прогноз ціни на Ethereum Classic показує, що ETC у майбутньому впаде ще більше. Все зводиться до корисних функцій.

Новий проєкт в екосистемі ETH досягає значних успіхів

Через відсутність функціональності ціна ETC залишає бажати кращого, та одним із токенів, який продовжує вражати, є Metacade . Його створили з використанням найновішого блокчейну Ethereum, і цей проєкт пропонує цілу низку корисних функцій тим власникам криптовалюти, які хочуть максимально скористатися користувацькими можливостями в Web3.

Metacade прагне сприяти розширенню GameFi, щоб він став основним сектором блокчейн-технології. Цей проєкт керується спільнотою, яка винагороджує криптоентузіастів за те, що вони збільшують цінність цієї екосистеми; також він пропонує безліч інших захоплюючих функцій, які привертають інтерес широкого загалу.

Що таке Metacade?

Metacade — це універсальна ігрова платформа, що допомагає розширити GameFi-сектор. Проєкти Play-to-Earn роблять революцію в ігровій індустрії, адже гравці отримують фінансову винагороду за час, витрачений на гру. Це одна з основних причин, чому багато експертів прогнозують, що в наступні кілька років GameFi-сектор колосально збільшиться, а Metacade позиціонується як ключовий гравець в цьому процесі.

Очікується, що до метавсесвіту приєднаються мільйони людей

Зараз розробляють багато захоплюючих нових P2E -проєктів, і сфера можливостей метавсесвіту постійно розширюється. Оскільки блокчейн-технологія стає все більш прогресивною, а світ стає все більш цифровим, очікується, що в метавсесвіт зайдуть мільйони людей, щоб насолодитися найпопулярнішими новими іграми Play-to-Earn.

Підтримка розробників GameFi

Metacade сприяє такому розширенню безпосередньо через свою програму Metagrants. Спільнота буде вирішувати, які нові GameFi-проєкти є найбільш перспективними, та проголосує за те, які команди розробників потрібно профінансувати за допомогою скарбниці Metacade. Metacade планує сприяти розвитку Р2Е-ігор. Це надзвичайно цінна послуга для інноваційних розробників, які мають цікаві новітні ідеї. Як результат, екосистема Metacade може стати центром технологічного прогресу, розсунути межі та забезпечити постійний притік нових класних ігор.

Винагорода для P2E-гравців

Окрім підтримки постійного розвитку блокчейн-ігор, Metacade пропонує у власному метавсесвіті кілька унікальних функцій для P2E-гравців. Активні учасники спільноти Metacade можуть отримати за свій внесок винагороду в токенах MCADE. Сюди можна віднести обмін порадами, підказками та корисними знаннями про те, як оптимізувати свій ігровий досвід в GameFi-секторі.

У центрі майбутніх планів Metacade знаходиться ігрова спільнота. Метою цього проєкту є дати доступ затятим гравцям до кращих можливостей Play-to-Earn, створити віртуальну аркаду, де користувачі можуть співпрацювати та обмінюватися власними ідеями. Влада повертається в руки спільноти, оскільки гравці можуть ділитися своїми пропозиціями безпосередньо з розробниками ігор та отримувати за це токени MCADE.

MCADE проти ETC: який токен варто придбати?

Хоча ціна Ethereum Classic продовжує триматися вище позначки в 20 доларів, інвестори віддають перевагу проєктам, які підтримують екосистему Web3, а це робить прогноз щодо ціни на Ethereum Classic відносно негативним.

З іншого боку, мережа Ethereum залишається найбільш популярною мережею для децентралізованих додатків, і люди з оптимізмом дивляться на довгострокове майбутнє самих dApps. Прогнози для ETH набагато кращі, ніж будь-який із нинішніх цінових прогнозів щодо Ethereum Classic, і на це є поважна причина: його майбутні проєкти.

Metacade — ось яскравий приклад перспективного проєкту, який створили на Ethereum. Він сприяє розвитку GameFi та пропонує P2E-гравцям ексклюзивні переваги в вражаючому цифровому світі, тому Metacade є привабливим варіантом для довгострокових криптоінвесторів.

У рамках передпродажу MCADE його ціна стартувала з 0,008 долара за токен. Він має високий довгостроковий потенціал, і на кожному етапі передпродажу ціна токена буде зростати. На противагу, ETC продовжує розвиватися досить повільно, а от новітній блокчейн Ethereum пропонує набагато кращий досвід користувача.

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