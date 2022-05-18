Ціна Internet Computer (ICP/USD) рухалася вбік, оскільки в криптогалузі триває консолідація. Токен торгується за 8 доларів, що приблизно на 36% вище мінімуму минулого тижня. Він й досі торгується десь на 98% нижче від свого історичного максимуму, саме тому його загальна ринкова капіталізація становить приблизно 1,8 млрд доларів.

Чи відновиться ICP?

Internet Computer — це блокчейн-проєкт, який у 2021 році запустила швейцарська організація Dfinity. Ця платформа прагне створити основу для Web 3.0, допомагаючи розробникам створювати якісні додатки.

Платформа має кращі функції, ніж інші блокчейни, як-от Ethereum і Solana. Наприклад, тут вартість зберігання даних становить близько 0,46 ГБ на місяць, що приблизно в 100 000 разів нижче, ніж у Solana. У той же час його децентралізовані додатки на 100% працюють у мережі та належать DAO.

За словами розробників цього проєкту, ця екосистема користується популярністю серед творців. Серед найпопулярніших додатків, створених за допомогою Internet Computer: Fleek, OpenChat, Internet Identity та Motoko Playground тощо. Команда вірить, що в майбутньому ще більше розробників будуть використовувати їхню платформу.

У той час як активність в блокчейні Internet Computer зростає, ціна ICP демонструє не такі вже й гарні результати. Токен втратив понад 98% своєї вартості, і зараз за розміром цей проєкт посідає 40-у сходинку у світі.

Існує декілька причин, чому ціна ICP відстає від ринку. По-перше, інвестори не прийняли цю монету після краху, який стався незабаром після її запуску. По-друге, є занепокоєння щодо того, що у цій галузі велика конкуренція. Серед найпомітніших гравців, з якими конкурує цей проєкт, можемо згадати Avalanche, Solana і навіть Ethereum.

До того ж, інвестори побоюються жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи, яка позначиться і на інших криптовалютах. Щоб подолати інфляцію, банк зобов’язався й надалі підвищувати процентні ставки. Крім того, нещодавній крах Terra LUNA негативно позначився на ICP та інших монетах.

Прогноз ціни на Internet Computer

На 4-годинному графіку ми бачимо, що ціна ICP протягом останніх кількох тижнів демонструє сильну тенденцію до зниження. Під час обвалу Terra LUNA, який відбувся минулого тижня, він впав до мінімальних 5,87 долара. Токен знаходиться нижче низхідної лінії тренду (позначено фіолетовим кольором). Також монета впала нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх.

Таким чином, шлях найменшого опору для ціни Internet Computer знаходиться нижче, а наступний важливий рівень підтримки знаходиться на позначці в 5,50 долара.