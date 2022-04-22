У п’ятницю ціна Maple різко підскочила, оскільки попит на цю екосистему децентралізованих фінансів (DeFi) продовжує зростати. MPL піднявся до максимальних 61,30 долара, що є найвищим рівнем від 17 квітня. Він піднявся більше ніж на 23% від мінімуму цього місяця, і його загальна ринкова капіталізація зросла до понад 296 млн доларів.

Що таке Maple, і чому він піднімається?

Децентралізовані фінанси (DeFi) є одним з найбільших секторів в галузі блокчейну, його обсяги активів налічують понад 210 млрд доларів. Це серйозні суми, враховуючи той факт, що ще кілька років тому цього сектору не існувало.

Maple — це DeFi-платформа, яка пропонує послуги, подібні до інших популярних мереж. Цей проєкт позиціонується як ринок криптокапіталу, адже він надає позики з недостатньою заставою для інституційних позичальників. Від користувачів, які прагнуть отримати прибутки, мережа отримує кошти або ліквідність, а потім виділяє їх установам.

Згідно з офіційним вебсайтом, мережа вже видала кредити на суму понад 1,2 млрд USD Coin. З цих позик кредитори отримали відсотки на суму понад 24,4 млн доларів. На момент написання статті мережа надала близько 82 позик.

Деякі кредитні пули в Maple Finance забезпечують Celcius, BlockTower Capital, Alameda Research та Orthogonal Trading тощо. Alameda — це компанія, яку створив засновник FTX Сем Бенкман-Фрід.

Ціна Maple зростає, оскільки загальна заблокована вартість протоколу збільшується. За даними DeFi Llama, загальна заблокована вартість (TVL) мережі становить понад 82,4 млн доларів. Зараз ця сума значно вище, ніж була у березні цього року.

Прогноз ціни на Maple

Останні кілька днів ціна Maple знаходиться в бичачому тренді. Токен піднявся більше ніж на 22% від мінімуму цього місяця. Також він торгується вище 25- і 50-денних ковзних середніх, а показник MACD перетинає нейтральний рівень. Окрім того, монета піднялася вище важливого рівня підтримки в 51,32 долара. Цього місяця вона так і не опустилася нижче цього рівня.