Прогноз ціни на Shiba Inu (SHIB): Metacade може перевершити SHIB у найближчі місяці

Найпопулярніші мем-монети, як-от Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu, багато критикують, оскільки їхні енергійні спільноти створили такий імпульс та підняли ці проєкти на вершину криптовалютних чартів.

Однак обидва ці проєкти змогли пережити ведмежий ринок 2022 року. Тож власники токенів стежать за ціновими прогнозами для Shiba Inu на 2023 рік, щоб зрозуміти, який інвестиційний потенціал має цей токен.

Багатьох інвесторів SHIB приваблює новий захоплюючий проєкт Metacade , який, схоже, принесе значно більші прибутки у 2023 році. З огляду на виклики, з якими стикається SHIB, та високий потенціал проєкту Metacade, ми, ймовірно, побачимо, як все більше й більше власників SHIB захочуть отримати вигоду від можливого росту MCADE, який, напевно, затьмарить SHIB протягом наступних місяців.

Що таке Metacade?

Metacade — це новий інноваційний проєкт, який планує запропонувати своїм користувачам неймовірну та багату аркаду P2E-ігор. Розбудовуючи цю флагманську P2E-аркаду, Metacade має намір змінити GameFi-сектор та створити центр спільноти, в якій гравці знаходяться на першому місці.

Ця P2E-аркада вже привертає увагу багатьох кмітливих інвесторів, які бачать її потенціал, однак екосистема Metacade має безліч інших додаткових функцій.

У всьому проєкті діє геніальна система винагород: гравці отримують винагороди за свою гру та за перемогу в змагальних турнірах, які проводяться на платформі Metacade; а також за те, що допомагають спільноті, коли, наприклад, пишуть огляди на ігри. Це заохочує користувачів робити свій внесок у цей проєкт і є стратегічно важливим кроком, що допоможе проєкту набрати величезного імпульсу.

Як він працює?

У проєкті використовується MCADE (службовий токен та токен управління) для забезпечення системи винагород і як засіб обміну на платформі. Також можна застейкати токени MCADE, тобто власники токенів можуть отримувати пасивний дохід, при цьому винагороди сплачуються навіть у стейблкоїнах, щоб не збільшувати пропозицію MCADE.

Metacade має ще один інноваційний механізм, який сприяє успіху цієї платформи — Metagrants. Програма Metagrants дозволить розробникам ігор презентувати свої ідеї в екосистемі Metacade, а власники токенів MCADE зможуть вирішувати, які з цих ідей варто профінансувати. Це сприятиме залученню учасників та впровадженню платформи, адже спільнота зможе виділяти кошти на ті проєкти, які найбільше її цікавлять.

Команда Metacade розуміє важливість того, що проєкт має самостійно підтримуватися, тому існує низка різних джерел доходу, створених для підтримки проєкту на постійній основі. Сюди входить: реклама на платформі, ігрова панель запуску та змагальні турніри, і це лише деякі з них.

Прогноз ціни на Metacade (MCADE): лише небо є межею

Metacade може похвалитися чітким стратегічним планом , де враховуються всі елементи, які мають забезпечити успіх цього проєкту. З огляду на те, що простір GameFi вже демонструє свою надійність, цілком зрозуміло, що це той сектор Web3, що має вибухнути. Тож немає нічого дивного в тому, що перспективи Metacade є набагато кращими, ніж цінові прогнози для Shiba Inu.

З огляду на те, що токени MCADE швидко розпродаються під час гарячого передпродажу, немає сумнівів, що ціна на MCADE з великою вірогідністю різко зросте в найближчі місяці. Оскільки GameFi-сектор стає дедалі популярнішим, у 2023 році MCADE може досягти 0,50 долара, а до 2025 року, ймовірно, зросте до 5 доларів.

Прогноз ціни на Shiba Inu: чи зможе вона втриматися?

Проблема, з якою зіштовхуються мем-монети, полягає в тому, що вони значною мірою покладаються на ажіотаж, створений спільнотою, і потребують імпульсу, що дозволить їм зростати далі. Безперечно, SHIB ще має солідну спільноту прихильників, хоча реальна користь цього проєкту невелика, та здається малоймовірним, що він знову зможе пережити той рівень ажіотажу, який був навколо нього у 2021 році.

У цінових прогнозах для Shiba Inu враховують цей факт, адже SHIB треба докласти зусиль, щоб утримати поточну ціну; тобто, якщо SHIB утримає позначку в 0,000008 долара до кінця 2023 року, цей рік буде вважатися успішним для проєкту. Якщо не буде жодних серйозних змін в його корисності, схоже, цей токен почне повільно падати протягом наступного року, а спільнота відчайдушно намагатиметься викликати більше інтересу до нього.

Metacade (MCADE) проти Shiba Inu (SHIB): що краще?

Немає жодних сумнівів, MCADE надає класну можливість для всіх інвесторів, і, можливо, саме це викликає той величезний інтерес, який спостерігається зараз під час його передпродажу. Хоча SHIB ще може протриматися деякий час, та будь-якому серйозному інвестору, який прагне отримати великі прибутки від своїх інвестицій, варто переключитися на MCADE і залишити спільноту Shiba Inu в спокої. Враховуючи всі ці факти, можна зазначити, що Metacade, швидше за все, перевершить SHIB протягом найближчих місяців.