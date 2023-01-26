Прогноз ціни на TRON: TRX і MCADE готуються вибухнути у 2023 році. Чи варто зараз інвестувати?

Прогноз ціни для Tron (TRX) на майбутнє виглядає потужно, і, можливо, зараз саме вдалий час, щоб зробити інвестиції в цей токен. Однак абсолютно новий проєкт під назвою Metacade (MCADE) може стати найрезультативнішим токеном у найближчі роки.

Згідно з останніми звітами, MCADE має набагато вищий потенціал прибутку, аніж прогнозують Tron, а це означає, що зараз найкращий час для інвестицій, доки ціни не почали зростати.

Схоже, у 2023 році найкраще придбати криптовалюту Metacade

Можливо, протягом 2023 року крипторинок почне пожвавлюватися, і, коли станеться неминучий розворот тенденції, на арену вийдуть Tron і Metacade. У 2022 році ціни знижувалися на всіх ринках, багато альткоїнів втратили понад 90% своєї вартості, але ці два токени мають чудові перспективи на майбутнє, і зараз гарний час для інвестування.

«Купуйте падіння!» — цей вислів можна часто почути у Web3. У моменти падіння ринку інвестори мають найбільший потенціал прибутку, і це основна причина, чому зараз гарний час інвестувати у TRX та MCADE. TRX існує вже деякий час, а от MCADE — це абсолютно нова GameFi-платформа, яка останніми тижнями привертає до себе широкий інтерес.

Під час початкових етапів передпродажу лише за дев’ять тижнів MCADE вдалося залучити понад 3,5 млн доларів. Окрім того, подвоїлася кількість підписників цього проєкту в соціальних мережах і, схоже, з часом він стане одним із провідних гравців у ігровому просторі блокчейну.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це перша аркада, яка керується спільнотою, і найбільша платформа такого роду в Web3-просторі. Вона матиме безліч різноманітних Р2Е-ігор і прагне стати головним осередком для всього, що стосується GameFi-сектора.

Проєкт пропонує покращений механізм заробітку криптовалюти та величезну кількість унікальних функцій. Користувачі матимуть доступ до найцінніших альфа-версій блокчейн-ігор, а також до свіжих тенденцій та порад, як отримати максимальну користь від гри.

Також Metacade прагне сприяти розширенню безпосередньо GameFi-сектора. Програма Metagrants дозволить розробникам ігор виносити інвестиційні пропозиції на розсуд спільноти, а та проголосує та визначить найкращі нові ігри. Розробники, які наберуть найбільшу кількість голосів, отримають фінансування на ранньому етапі, що піде на розвиток нової аркадної гри.

Як працює MCADE?

У Р2Е-аркаді від Metacade можна буде знайти як звичайні, так і змагальні ігри. Геймери зможуть заробляти токени MCADE, долаючи нескінченні ігрові рівні та намагаючись побити власний рекорд або змагаючись з іншими користувачами в платних турнірах, які проводить Metacade.

Окрім цього, Metacade сплачуватиме користувачам винагороди за їхній внесок у спільноту. Функція Create2Earn стимулюватиме створення контенту на платформі, сюди входить: огляди на ігри, взаємодія з іншими користувачами або обмін свіжою інформацією про ігровий простір блокчейну.

Metacade також вводить функцію для створення робочих місць, яка називається Work2Earn. Це дозволить його спільноті отримати доступ до платних можливостей у Web3: як короткострокові підробітки, так і повна зайнятість. Коли в 2024 році запрацює дошка криптовакансій, користувачі зможуть подати заявку на одноразові проєкти, стати фрілансером або здобути посаду на повний робочий день.

Чи досягне MCADE 5 доларів у 2025 році?

У 2023 році платформа Metacade запропонує спільноті свої ігри, а після IDO токен MCADE запустять на децентралізованих біржах (DEX). Очікується, що це підвищить попит на MCADE, й експерти прогнозують йому певне зростання цін у найближчі роки.

Передпродаж MCADE — це чудовий час для тих, хто думає, чи варто зараз інвестувати, адже ціна навряд чи колись знову буде такою низькою. До 2025 року MCADE може досягти 5 доларів, тобто ціна, яка була на момент завершення передпродажу, зросте у 250 разів. Така цінова дія схожа на досягнення інших великих GameFi-платформ, як-от The Sandbox у 2021 році, і Metacade, здається, наслідує їхній приклад значною мірою.

Що таке Tron (TRX)?

Прогноз ціни для Tron не такий оптимістичний, як для Metacade, бо ця платформа існує вже декілька років. Незважаючи на це, Tron є провідною блокчейн-мережею рівня 1, яка може підтримувати велику кількість транзакцій за низькою ціною для користувачів, тому цей проєкт має гарні перспективи на найближчі роки.

Прогноз цін на Tron: чи досягне TRX 0,50 долара у 2025 році?

Прогнозують, що у 2025 році Tron встановить нові історичні максимуми. Екосистема TRX продовжує зростати, у просторі Tron з’являється все більше нових проєктів. Очікується, що після того як у 2024 році відбудеться халвінг біткоїну, має початися черговий бичачий ринок криптовалюти, і це дозволить залучити більше користувачів до екосистеми TRX.

Прогнозована ціна для Tron на 2025 рік становить 0,50 долара. Тобто поточна ціна зросте у 10 разів, тому зараз гарний час зробити інвестиції у Tron.

Чи варто зараз інвестувати в MCADE?

Немає жодних сумнівів, передпродаж MCADE — це чудовий час для інвестування. Схоже, в кінці передпродажу ціна різко зросте, і поточна ціна, ймовірно, виглядатиме мізером порівняно з майбутньою вартістю MCADE. Metacade має величезний потенціал на майбутнє, і ціновий прогноз для Tron також є оптимістичним, тому зараз саме час робити інвестиції.

Однак під час передпродажу ціна MCADE зростає з 0,008 до 0,02 долара. Інвестори мають обмежений час, щоб придбати MCADE за найнижчою можливою ціною, оскільки вартість MCADE зростатиме щоразу, коли завершується раунд фінансування. Поспішайте долучитися до цього проєкту, доки не пізно, адже Metacade, схоже, готується вибухнути у 2023 році та надалі.

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