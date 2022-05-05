У середу ціна Zilliqa почала рухатися вертикально, оскільки інвестори кинулися купувати монету під час її падіння. Криптовалюта піднялася до максимальних 0,08 долара, а це значно вище мінімального рівня цього тижня, який становить 0,066 долара, і який також був найнижчою точкою починаючи з березня. Її ринкова вартість перевищила мільярд доларів.

Купівля монети під час її падіння

Zilliqa — це провідний блокчейн-проєкт, який славиться тим, що започаткував технологію шардингу. Це технологія, яка збільшує пропускну здатність блокчейну, розбиваючи блоки на менші частини, що називаються шарди. Таким чином вдається збільшити швидкість обробки транзакцій. Цю технологію вже використовують деякі з найбільших блокчейнів, як-от Ethereum і Near Protocol.

За останні кілька місяців Zilliqa досягла значного прогресу, оскільки її розробники прагнуть стати провідним гравцем у загальній децентралізованій галузі. Наприклад, у квітні розробник цієї платформи розкрив свої плани на 2022 рік й надалі. Він пояснив, як незабаром планують зробити мережу сумісною з EVM, тобто її додатки будуть сумісні з додатками, що створені в Ethereum.

Дізнайтеся більше, якою буде ціна якою буде ціна Zilliqa .

Окрім того, Zilliqa почне підтримувати Scilla, а потім покращить можливості ZilBridge. Ще однією важливою подією став запуск Metapolis, провідної платформи метавсесвіту, яка прагне стати основним гравцем у галузі. Він використовує модель, що називається Metaverse-as-a-Service (MaaS) — метавсесвіт як послуга, — яка забезпечує взаємодію з брендами та іншими організаціями на базі XR.

Більше того, Zilliqa стала членом об’єднання Blockchain Game Alliance (BGA), що прагне змінити ігрову індустрію.

Зараз ціна Zilliqa пішла вгору, оскільки інвестори кинулися купувати монету під час її падіння, варто зазначити, що вона різко впала за останні кілька тижнів. Її ціна піднімається, бо зростає попит на монету, хоча дані в мережі показують, що активність у мережі сповільнилася.

Прогноз ціни на Zilliqa

Токен ZIL серйозно відновився після того, як сягнув дна десь на рівні 0,065 долара. На 4-годинному графіку видно, що монеті вдалося піднятися трохи вище своїх 25- та 50-денних експоненціальних ковзних середніх. У той же час показник MACD наближається до нейтральної лінії.

Здається, що монета формує щось на кшталт моделі прориву та повторної спроби. Зараз, я підозрюю, вона піде вгору і спробує подолати поріг на рівні 0,1010 долара, а це був найнижчий показник 18 і 13 квітня. Якщо це станеться, потім монета знову відновить низхідну тенденцію.