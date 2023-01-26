Прогнози цін для Ethereum та Metacade: що є кращою довгостроковою інвестицією у криптовалюту?

Згідно з ціновими прогнозами для Ethereum на 2023 рік, схоже, цей проєкт знову почне зростати, адже інвестори очікують, що в довгостроковій перспективі ціна токена ETH серйозно зміниться. Хоча прогноз цін для Ethereum на 2023 рік є оптимістичним, та, мабуть, зараз це не найкраща криптовалюта для інвестування.

З іншого боку, якщо його передпродаж виправдає себе, Metacade (MCADE) може з легкістю продемонструвати шалені прибутки протягом наступних кількох років, і це зробить його криптовалютою номер один, в яку варто інвестувати у 2023 році та надалі.

Немає жодних сумнівів, Metacade є найкращою криптовалютою для інвестування

Прогноз ціни для Ethereum на 2023 рік виглядає позитивним, адже очікується, що токен почне набирати певний імпульс після злиття , що відбулося в вересні 2022 року. Хоча поточний ведмежий ринок, як очікується, триватиме ще деякий час, та прогноз цін для Ethereum на 2023 рік передбачає розворот тенденції.

Однак найкращою криптовалютою для інвестування у 2023 році є Metacade . Нещодавно стартував передпродаж MCADE, і лише за 9 тижнів після запуску було зібрано понад 3,5 млн доларів. Цей проєкт може швидко стати ключовим гравцем у революції GameFi-сектора, і він демонструє великі перспективи з точки зору майбутніх цінових дій.

Що таке Ethereum (ETH)?

Ethereum — це блокчейн рівня 1 та найбільша екосистема децентралізованих додатків (dApps) у Web3-просторі. Цей блокчейн спочатку працював з використанням механізму консенсусу Рroof-of-Work (PoW), але нещодавно під час злиття, що сталося в 2022 році, його оновили до протоколу Рroof-of-Stake (PoS).

Новий протокол PoS від Ethereum дозволяє створити більш економічну блокчейн-систему, яка потребує менше обчислювальної потужності та, як наслідок, менше шкодить навколишньому середовищу. Ключова відмінність полягає в тому, що процес майнінгу делегується довіреним учасникам, яких стимулюють поводитися надійно, а не використовується дорога система, в якій вузли конкурують за майнінг блоків, використовуючи потужність графічного процесора.

Ethereum досі залишається однією з найкращих криптовалют для інвестування, адже це був перший Тюрінг-повний блокчейн. Саме тому Ethereum підтримує понад 2000 незалежних проєктів, адже завдяки інноваційному рішенню Ethereum знаходять все більше способів використання блокчейн-технології.

Прогноз ціни для Ethereum на 2023 рік: чи досягне ETH 2500 доларів?

Прогноз ціни для Ethereum на 2023 рік є більш позитивним, ніж у 2022 році, коли ціна Ethereum впала на 80%. Очікується, що токен ETH змінить цю тенденцію і може почати рухатися знову до свого попереднього історичного максимуму в 4865 доларів.

ETH зіштовхується з потужним опором на рівні 1775 доларів. Однак, якщо токен зможе подолати цей ціновий поріг, прогнозують, що наступна ціль для Ethereum на 2023 рік стане 2500 доларів.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade, найкраща криптовалюта для інвестування на даний момент, є комплексною ігровою платформою, яка переносить класичні аркадні ігри в блокчейн. Усі ігри Metacade мають інтегрований механізм заробітку, що дозволяє гравцям отримувати дохід, граючи в найпопулярніші ігри GameFi-сектора.

Ця платформа була створена геймерами і для геймерів. Вона прагне стати хабом для Web3-спільноти. Завдяки своїй програмі Metagrants Metacade може сприяти інноваціям в ігровому просторі блокчейну, а також дасть користувачам можливість розпочати кар’єру в Web3.

Як працює MCADE?

Play2Earn-аркада від Metacade надаватиме своїй спільноті цілу низку різних ігор. Ігровий процес може бути як звичайним, так і змагальним, також користувачі зможуть брати участь у платних турнірах, щоб отримати шанс виграти класні призи в токенах MCADE.

Механізм Create2Earn дозволить користувачам отримувати винагороди за обмін цінною інформацією та внесок у спільноту Metacade . Внески можуть включати обмін альфа-версією ігор, публікацію оглядів на ігри або взаємодію з іншими учасниками, оскільки Metacade прагне створити активну платформу, що наповнена корисною інформацією про Web3.

Окрім того, у 2024 році Metacade запровадить дошку вакансій. Ця функція має на меті з’єднати користувачів із можливостями повної зайнятості в партнерських проєктах Metacade у Web3-просторі. Також через платформу Metacade користувачі матимуть можливість виконувати завдання, подавати заявки на короткострокові проєкти або стати фрілансером.

Metacade прагне підвищити загальний рівень інновацій у GameFi-секторі за допомогою своєї програми Metagrants. Вона дасть спільноті можливість голосувати за найкращі нові пропозиції блокчейн-ігор, яким потім Metacade дасть фінансування на ранній стадії, яке піде на розробку, і це дозволить аркадній платформі мати такі ексклюзивні ігри.

Чи сягне MCADE 5 доларів?

Metacade має надзвичайно високий потенціал, саме тому його передпродаж пропонує рідкісну можливість. MCADE — це найкраща криптовалюта, в яку зараз можна інвестувати, особливо якщо враховувати той факт, що на ранніх етапах передпродажу токен MCADE продається за найнижчою ціною.

У довгострокові перспективі прогнозують, що MCADE стане поруч із найбільшими GameFi-проєктами у цьому просторі, причому ключовою ціллю на 2025 рік є позначка в 5 доларів США. У 2023 році MCADE може зрости до 1 долара, адже він починає набирати обертів для довгострокової гри. Безсумнівно, за поточного рівня цін Metacade є найкращою криптовалютою для інвестування.

Чи варто купувати MCADE?

Ціль Metacade у 5 доларів США означає, що ціна на момент завершення передпродажу зросла б у 250 разів, тому цей токен, безумовно, стане потужним доповненням до будь-якого інвестиційного портфелю та за багатьма факторами є найкращою криптовалютою для інвестування у 2023 році. З іншого боку, прогнозують, що ціна Ethereum у 2023 році може зрости вдвічі, а під час наступного бичачого крипторинку має шанс зрости в 10 разів.

Інвесторам, які бажають придбати MCADE під час передпродажу, варто знати, що ціна постійно зростає. На момент запуску ціна MCADE стартувала з 0,008 долара, але до кінця передпродажу вона підніметься до 0,02 долара, тому в інвесторів є обмежений час, щоб долучитися до цього проєкту, доки ціна не почне підніматися.