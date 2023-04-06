Прогнози цін на Ripple у 2023 році: Чи зможе ASI-токен AltSignals конкурувати з XRP?

Прогнози щодо ціни Ripple зупинилися на позначці з моменту початку проблем компанії з Комісією з цінних паперів та бірж США, що змусило багатьох інвесторів шукати альтернативні можливості для інвестування. Поки ціна XRP залишається стабільною, однією з найцікавіших можливостей зараз є попередній продаж криптовалюти presale криптовалюти AltSignals (ASI).

У прямому порівнянні між XRP і AltSignals, який проект має вищий довгостроковий ціновий потенціал?

Ефект Ripple і SEC та АІ-розробки AltSignals

Ціна XRP залишалася відносно стабільною протягом останніх років після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти материнської компанії токена, Ripple. Триваючий судовий розгляд поставив під сумнів довгостроковий прогноз ціни XRP, оскільки довіра інвесторів постраждала через невизначеність щодо його результату.

XRP залишається в топ-10 криптовалют за ринковою капіталізацією. Однак SEC проводить розслідування щодо Ripple Labs, щоб визначити, чи є токен XRP криптовалютою, чи це традиційний цінний папір. Різниця між цими класами активів є невизначеною, оскільки інвестиційне законодавство, як правило, налічує десятки років і намагається йти в ногу зі світом Web3, що стрімко розвивається.

AltSignals є ще одним, хоча й іншим прикладом проекту в криптосфері, що швидко розвивається. Платформа підтримує дуже успішну спільноту онлайн-трейдерів з 2017 року, а зараз розширює свою блокчейн-пропозицію за допомогою запуску нового токена ASI.

Presale криптотокена ASI розпочнеться за ціною $0,012 за токен, яка поетапно зростатиме до $0,02274 до кінця заходу. Токен має величезну корисність в екосистемі AltSignals і надасть доступ до набору нових інструментів штучного інтелекту під назвою ActualizeAI. Це може виявитися однією з найкращих довгострокових інвестиційних можливостей наступних кількох років завдяки інноваційним торговим рішенням платформи.

Що таке XRP?

XRP – криптовалюта, створена компанією Ripple Labs. Токен покликаний зробити транзакції швидшими та безпечнішими, ніж традиційні платіжні системи, такі як банки та кредитні картки. Мета проекту – дати можливість людям пересилати гроші через національні кордони в режимі реального часу і з блискавичною швидкістю.

XRP також обіцяє забезпечити набагато нижчі транзакційні витрати, ніж традиційні методи, такі як Swift, оскільки не потребує сторонніх посередників, таких як банки, для полегшення процесу. Ціна XRP злетіла до небес у 2018 році і з тих пір входить в топ-10 токенів за ринковою капіталізацією.

Прогнозування цін на Ripple: Чи може ціна XRP досягти $4,20 у 2025 році?

Триваючий судовий процес з SEC зашкодив довгостроковому прогнозу цін на Ripple. Хоча багато хто очікував захоплюючого руху цін на XRP під час бичачої хвилі 2021 року, токену не вдалося перевершити свій попередній історичний максимум.

Як наслідок, багато інвесторів шукають альтернативні інвестиційні можливості. Це може ще більше зашкодити ціні XRP з часом, оскільки прогноз ціни Ripple обмежений юридичною невизначеністю… Прогноз ціни Ripple до 2025 року становить лише $1,50, хоча він може змінитися, якщо результат судового розгляду в SEC буде позитивним.

Що таке AltSignals?

AltSignals ділиться прибутковими торговими сигналами зі своєю спільнотою криптотрейдерів з моменту свого першого запуску в 2017 році. AltAlgo™ дозволив тим, хто користувався його сигналами, збільшити свій портфель в 10 разів за 19 окремих місяців, що робить платформу AltSignals лідером у своїй галузі.

Зараз платформа розробляє новий торговий стек на основі штучного інтелекту під назвою ActualizeAI. ActualizeAI поєднує машинне навчання з обробкою природної мови (NLP) для підвищення точності торгових сигналів. Інструментарій аналізує величезну кількість даних, включаючи цілий ряд цінових індикаторів і ринкові настрої, перш ніж надати користувачам єдиний сигнал на купівлю або продаж.

ActualizeAI може змінити ландшафт онлайн-торгівлі. Використовуючи можливості штучного інтелекту, будь-хто може навчитися бути експертним криптотрейдером і скористатися одними з найприбутковіших інвестиційних можливостей у Web3.

Як працює ASI?

Токен ASI надає доступ до стеку ActualizeAI. Новий та вдосконалений набір торгових інструментів може дати користувачам справжню перевагу при торгівлі на криптовалютних ринках, які, як відомо, важко передбачити через спекулятивну природу цього класу активів та надзвичайну волатильність вартості токенів.

Користувачі AltSignals не тільки отримають провідний в галузі інструментарій ActualizeAI, який працює на основі штучного інтелекту, але й доступ до AI Members Club. AI Members Club також запропонує офіційні торгові турніри, де учасники зможуть заробити криптовалютні винагороди.

Чи може ASI досягти $2 у 2025 році?

Presale продаж криптовалюти ASI потенційно може стати однією з найприбутковіших інвестиційних можливостей 2023 року з кількох причин. Власники токенів отримують ексклюзивні привілеї, включаючи ряд послуг, які спеціально розроблені, щоб допомогти криптотрейдерам орієнтуватися в умовах волатильності ринку. Крім того, токен ASI є дефляційним, тому будь-яке збільшення попиту обов’язково призведе до зростання ціни.

Деякі експерти прогнозують, що до 2025 року ціна на ASI становитиме $1,80. Це буде 80-кратне зростання ціни з моменту закінчення криптовалютного presale – величезний прибуток для перших учасників. Такі високі прибутки не є чимось незвичайним для криптопроектів на ранніх стадіях, ASI легко може стати останньою 100-кратною перлиною в цьому секторі.

Прогноз цін AltSignals проти Ripple: Що є кращою інвестиційною можливістю?

Ціна XRP може значно зрости в найближчі роки, особливо якщо судова справа SEC виправдає Ripple Labs і забезпечить більшу регуляторну ясність для решти криптоіндустрії. Однак невизначеність, що триває, продовжує шкодити ціні XRP, і прогноз ціни Ripple навряд чи перевершить прогноз AltSignals в найближчі місяці і роки.

Presale токенів ASI – це, безумовно, захоплююча подія від вже успішної платформи в Web3. Presale продаж обмежений за часом, що дає першим учасникам унікальну можливість взяти участь у високопотенційному проекті на ранніх стадіях його розробки. Хоча ціни ASI і XRP можуть принести значний прибуток, в даний час виглядає так, що новий токен AltSignals ASI є кращою інвестиційною можливістю.