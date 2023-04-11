Прогнози ціни біткойна летять до Місяця, а разом з ним і новий ASI токен

Зростання BTC на 50% призвело до відновлення крипторинку

AltSignals (ASI) – дуже перспективний новий запуск токенів

ASI повинен випереджати зростання BTC у відсотках протягом наступних місяців і років

Після деяких значних рухів на криптовалютних ринках, прогноз ціни біткоїна передбачає подальше зростання. Однак експерти припускають, що новий токен AltSignals, ASI, повинен перевершити прогноз ціни біткоїна у відсотковому вираженні до кінця року.

AltSignals це галузева торгова платформа, яка розширює свою пропозицію на блокчейні. Ось чому він може стати найефективнішим проектом у своєму роді у 2023 році і далі.

AltSignals запускається під час загального відновлення ринку

Прогноз ціни біткоїна став бичачим після деяких багатообіцяючих цінових дій на початку 2023 року. BTC виріс більш ніж на 50% від своїх нещодавніх мінімумів і став рушієм відновлення крипторинку.

Після того, як багато альткоїнів впали більш ніж на 90%, відновлення BTC призвело до значного зростання на всьому криптовалютному ринку. Це відбувається в той час, коли AltSignals, дуже успішна криптовалютна спільнота, запускає свій криптовалютний presale захід.

Токен ASI має високий потенціал для отримання прибутку в майбутньому, особливо коли крипторинок відновлюється після позитивного прогнозу щодо ціни біткоїна. Відновлення BTC зазвичай сигналізує про початок бичачого руху на крипторинку, і ASI має всі шанси отримати вигоду протягом наступних місяців і років.

Що таке біткойн?

Біткойн (BTC) – перша криптовалюта, заснована на блокчейні. Блокчейн Bitcoin використовує протокол підтвердження роботи для досягнення консенсусу в розподіленій комп’ютерній мережі. Цей процес дуже складний за своєю суттю, а економічні витрати на подолання механізму консенсусу роблять атаку на мережу BTC практично неможливою.

З моменту свого першого запуску в 2009 році BTC став найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією і був прийнятий урядами та фінансовими установами по всьому світу. Швидкість прогресу в прогнозуванні ціни біткоїна свідчить про його вроджений дефіцит – коли-небудь буде лише 21 мільйон BTC, а це означає, що постійно зростаючий попит приречений штовхати ціну догори.

Прогноз цін на біткойн: Чи може BTC сягнути понад $30 000 у 2023 році?

Прогноз ціни біткоїна на 2023 рік націлений на ключовий рівень в $30 000. Якщо BTC зможе пробити опір на рівні $29 000, то він, ймовірно, досягне $30 000 і вище до кінця року.

Що таке AltSignals?

AltSignals одна з найбільших криптовалютних спільнот у Web3. Платформа стабільно надає прибуткові торгові сигнали своїм користувачам з 2017 року і має вражаючий послужний список успіху. Наприклад, звіт про ф’ючерси Binance за лютий 2023 року показав рівень виграшу 90%.

Зараз проект розширює свою пропозицію і представить кілька корисних функцій для своєї спільноти трейдерів криптовалют. Токен ASI, який випускається за ціною $0.012 під час presale, є невід’ємною частиною цієї розробки.

Як екосистема використовуватиме ASI?

Токен ASI надасть власникам ексклюзивний доступ до преміальних торгових сигналів на криптовалютному ринку за допомогою ActualizeAI. ActualizeAI – це революційний інструмент для розробки на основі штучного інтелекту, який поєднує в собі кілька провідних технологій з даними крипторинку. Проаналізувавши широкий спектр різних індикаторів, ActualizeAI буде генерувати прибуткові торгові сигнали на постійній основі.

ASI можна використовувати для доступу до Клубу учасників AI. Ця преміум-пропозиція надає можливість ранньої участі в нових торгових інструментах AltSignals. Оскільки величезні прибутки вже отримуються за допомогою інструментів штучного інтелекту AltSignals, ця функція може дати трейдерам реальну перевагу на криптовалютних ринках.

Володіючи токеном ASI та приєднавшись до Клубу членів AI, користувачі можуть отримати доступ до ексклюзивних інвестиційних можливостей та багато іншого. Учасники можуть навіть допомогти команді розробників AltSignals покращити свої інструменти, беручи участь у ранніх тестах та обмінюючись відгуками з командою.

Чи може ASI досягти $1 у 2023 році?

Токен ASI представляє сильний існуючий проект, який зараз розширюється. AltSignals має велику існуючу базу користувачів і широкі можливості використання токенів, що робить його відмінною інвестиційною можливістю на найближчі роки.

Криптовалютний presale AltSignals підніме ціну ASI з $0,012 до $0,02274 до того, як токен з’явиться на біржах. На цьому етапі ціна ASI може піти по параболі, особливо якщо розвиток ШІ збігатиметься зі зростанням цін на всьому крипторинку.

Експерти прогнозують, що до кінця 2023 року токен ASI коштуватиме $1 – це в 45 разів більше, ніж на момент завершення presale. Як авторитетний проект, керований спільнотою, який в майбутньому буде використовувати передові інструменти ШІ , AltSignals, безумовно, має величезний потенціал.

Прогнози на ціну AltSignals проти прогнозів на Bitcoin: Навіщо купувати ASI?

Хоча очікується, що біткойн покладе початок відновленню криптовалютних ринків, він навряд чи перевершить AltSignals у 2023 році і далі, якщо почнеться бичачий ринок. Ранні інвестори в криптовалюту ASI можуть розраховувати на значні прибутки протягом наступних років, оскільки проект поєднує в собі кілька революційних технологій, що забезпечують комплексний досвід торгівлі для користувачів.

AltSignals має потенціал стати провідним галузевим проектом з торгівлі штучним інтелектом на блокчейні. Однак, під час presale випускається обмежена кількість токенів ASI, які можна придбати за принципом “хто перший прийшов, той і отримав”. Токен ASI може стати найкращою покупкою 2023 року, оскільки інвестори готуються до наступного “бичачого” зростання на крипторинку.