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Проєкти, які просувають глобальні децентралізовані цифрові платежі

Аналіз

Сектор глобальних цифрових платежів оцінюється в трильйони доларів. Однак, незважаючи на це, вся ця система контролюється дуже малою кількістю центральних гравців. Проте блокчейн-революція намагається розпочати нову епоху глобальних децентралізованих платежів. Чому це важливо:

  • Децентралізовані платежі будуть стійкими до цензури та державного втручання.

  • Децентралізована система може охопити тих людей, яких традиційно не обслуговують глобальні системи.

  • Централізовані системи мають багато проблем стосовно конфіденційності.

Якщо ви прагнете інвестувати в цю революцію децентралізованих платежів, існують проєкти, які вам варто розглянути. Ось цей список:

Alchemy Pay (ACH)

Alchemy Pay (ACH) була однією з перших глобальних децентралізованих платіжних систем, що прагнуть закласти основу для переходу до глобалізованої системи на базі блокчейну.

 

Джерело даних: Tradingview

Alchemy Pay в основному спеціалізується на тому, щоб людям було легше здійснювати оплату за допомогою криптовалют, незалежно від їхнього місця розташування. Окрім того, завдяки цьому проєкту люди зможуть з легкістю інвестувати в криптовалюту та керувати своїми активами в одному місці. ACH залишається дуже недооціненим проєктом, його ринкова капіталізація складає 182 мільйони доларів. Дійсно він може вибухнути, адже у світі все більеш використовують децентралізовані платежі.

Biconomy (BICO)

Biconomy (BICO) – це ще один протокол Web 3, який має полегшити запуск та розгортання DeFi-додатків. Він хоче створити платформу для взаємопов’язаних DeFi-протоколів, яка надаватиме кілька фінансових послуг, зокрема платежі.

Anchain.AI

Anchain.AI – це новітній майбутній проєкт, що хоче стати основною платформою для людей, які бажають торгувати в Web 3 та здійснювати там розрахунки. Ця платформа позиціонується як «платформа цифрових активів Web 3». Вона прагне запропонувати високоінтегрований фінансовий сервіс, завдяки якому людям буде легше здійснювати оплату децентралізованими способами.

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