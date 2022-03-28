Сектор глобальних цифрових платежів оцінюється в трильйони доларів. Однак, незважаючи на це, вся ця система контролюється дуже малою кількістю центральних гравців. Проте блокчейн-революція намагається розпочати нову епоху глобальних децентралізованих платежів. Чому це важливо:

Децентралізовані платежі будуть стійкими до цензури та державного втручання.

Децентралізована система може охопити тих людей, яких традиційно не обслуговують глобальні системи.

Централізовані системи мають багато проблем стосовно конфіденційності.

Якщо ви прагнете інвестувати в цю революцію децентралізованих платежів, існують проєкти, які вам варто розглянути. Ось цей список:

Alchemy Pay (ACH)

Alchemy Pay (ACH) була однією з перших глобальних децентралізованих платіжних систем, що прагнуть закласти основу для переходу до глобалізованої системи на базі блокчейну.

Джерело даних: Tradingview

Alchemy Pay в основному спеціалізується на тому, щоб людям було легше здійснювати оплату за допомогою криптовалют, незалежно від їхнього місця розташування. Окрім того, завдяки цьому проєкту люди зможуть з легкістю інвестувати в криптовалюту та керувати своїми активами в одному місці. ACH залишається дуже недооціненим проєктом, його ринкова капіталізація складає 182 мільйони доларів. Дійсно він може вибухнути, адже у світі все більеш використовують децентралізовані платежі.

Biconomy (BICO)

Biconomy (BICO) – це ще один протокол Web 3, який має полегшити запуск та розгортання DeFi-додатків. Він хоче створити платформу для взаємопов’язаних DeFi-протоколів, яка надаватиме кілька фінансових послуг, зокрема платежі.

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