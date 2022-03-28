Проєкти, які просувають глобальні децентралізовані цифрові платежі
Сектор глобальних цифрових платежів оцінюється в трильйони доларів. Однак, незважаючи на це, вся ця система контролюється дуже малою кількістю центральних гравців. Проте блокчейн-революція намагається розпочати нову епоху глобальних децентралізованих платежів. Чому це важливо:
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Децентралізовані платежі будуть стійкими до цензури та державного втручання.
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Децентралізована система може охопити тих людей, яких традиційно не обслуговують глобальні системи.
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Централізовані системи мають багато проблем стосовно конфіденційності.
Якщо ви прагнете інвестувати в цю революцію децентралізованих платежів, існують проєкти, які вам варто розглянути. Ось цей список:
Alchemy Pay (ACH)
Alchemy Pay (ACH) була однією з перших глобальних децентралізованих платіжних систем, що прагнуть закласти основу для переходу до глобалізованої системи на базі блокчейну.
Джерело даних: Tradingview
Alchemy Pay в основному спеціалізується на тому, щоб людям було легше здійснювати оплату за допомогою криптовалют, незалежно від їхнього місця розташування. Окрім того, завдяки цьому проєкту люди зможуть з легкістю інвестувати в криптовалюту та керувати своїми активами в одному місці. ACH залишається дуже недооціненим проєктом, його ринкова капіталізація складає 182 мільйони доларів. Дійсно він може вибухнути, адже у світі все більеш використовують децентралізовані платежі.
Biconomy (BICO)
Biconomy (BICO) – це ще один протокол Web 3, який має полегшити запуск та розгортання DeFi-додатків. Він хоче створити платформу для взаємопов’язаних DeFi-протоколів, яка надаватиме кілька фінансових послуг, зокрема платежі.
Anchain.AI
Anchain.AI – це новітній майбутній проєкт, що хоче стати основною платформою для людей, які бажають торгувати в Web 3 та здійснювати там розрахунки. Ця платформа позиціонується як «платформа цифрових активів Web 3». Вона прагне запропонувати високоінтегрований фінансовий сервіс, завдяки якому людям буде легше здійснювати оплату децентралізованими способами.