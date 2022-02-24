Безсумнівно, сектор DeFi набуде величезних масштабів, і блокчейн-галузь надає інфраструктуру, необхідну для такого зростання. Кредити та позики займають значну частину DeFi-екосистеми. Гарна новина полягає в тому, що в цьому секторі є деякі проєкти, які пропонують чудові перспективи. Чому протоколи кредитування та позик мають важливе значення:

DeFi спеціалізується на тому, щоб люди могли брати кредити та давати позики.

Існує величезний попит на ці протоколи, адже люди все більше відмовляються від традиційних CeFi.

Окрім того, більшість із цих проєктів дуже недооцінені.

Отож, якщо ви не впевнені, у які протоколи кредитування та позик варто інвестувати свої кошти, нижче зазначемо список, який вам варто розглянути:

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) зараз є одним із основних DeFi-протоколів на ринку. Ця платформа працює як постачальник ліквідності для бірж у всьому криптопросторі. Користувачі просто вносять свої криптоактиви в пули ліквідності, які потім використовуються для забезпечення ліквідності на ринку там, де це необхідно.

Джерело даних: Tradingview

Також користувачі отримують відсоток від комісій за транзакції, які стягуються біржами. За останні роки Aave (AAVE) колосально зріс. На момент написання статті ця монета торгувалася за 140 доларів, її ринкова капіталізація становила близько 1,9 мільярда доларів.

PhoenixDAO (PHNX)

Якщо ви шукаєте незадіяний актив у сфері кредитування та позик, вам варто зробити ставку на PhoenixDAO (PHNX) . Дійсно ця монета відносно невелика, зараз її ринкова капіталізація складає всього 1,8 мільйона доларів. Це проєкт, який реально може з легкістю зрости в 10 разів. Також найближчим часом планують додати ще більше функціональних можливостей до екосистеми Phoenix.

Венера (XVS)