Генеральний директор Coinbase вважає, що кількість людей, які використовують криптовалюти, буде зростати в найближчі роки.

Генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг вважає, що протягом найближчого десятиліття кількість користувачів криптовалюти збільшиться в п’ять разів. Про це він заявив у понеділок, виступаючи на глобальній конференції Milken Insitute .

На даний момент у всьому світі налічується понад 200 млн користувачів криптовалюти. Армстронг повідомив, що він налаштований оптимістично і вірить, що ця кількість зросте до мільярда протягом наступних десяти років. Він сказав:

«Припускаю, що за 10-20 років значна частина ВВП буде припадати на криптоекономіку».

На сьогодні Coinbase є однією з найбільших криптовалютних бірж у світі. Ця американська біржа представлена в різних країнах по всьому світу і офіційно зареєстрована на ринках в Сполучених Штатах.

Армстронг не обійшов стороною і деякі нещодавні розробки Coinbase. Він повідомив, що у списку очікування для NFT-платформи від Coinbase вже знаходиться понад 2,5 млн користувачів, це попри те, що біржа не повідомляє точну дату запуску цієї платформи.

Coinbase також збирається придбати бразильську криптобіржу 2TM, а також погодилася придбати найстарішу турецьку криптоплатформу BtcTurk.

Кеті Вуд з Ark Invest також була однією з тих, хто виступав на тому заході. Вона сказала, що, на її думку, екосистема децентралізованих фінансів (DeFi) має величезний потенціал. За словами Вудс, людей приваблюють фінансові послуги, які надають DeFi-протоколи, адже не потрібно звертатися в банки чи традиційні фінансові установи та переживати стрес. Вона заявила:

«Якщо говорити про DeFi-сектор та Інтернет наступного покоління, ми бачимо, що багато фінансових компаній збавляють свої оберти у криптопросторі. Тому їм варто поставитися до цього серйозно, інакше вони випадуть з обойми».

Протягом останніх кількох місяців крипторинок демонструє слабкі результати. Відтоді, як у листопаді біткоїн сягнув свого історичного максимуму в 69 тис. доларів, він втратив майже 50% своєї вартості і зараз торгується близько 38 тис. доларів за монету.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 1,7 трлн доларів, що набагато нижче від історичного максимуму в 3 трлн доларів, який зафіксували в листопаді 2021 року.