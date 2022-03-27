Протягом 24 годин ZIL здорожчав на 90%. Чому Zilliqa зростає

Чому ZIL активно зростає? Zilliqa підтримує роботу Metapolis, що позиціонується як метавсесвіт для всіх і який оголосив про нову партнерську угоду з глобальним додатком Agora, завдяки якому таланти отримують нагороди.

Metapolis — це перший в історії метавсесвіт, який створили як платформу Service (MaaS). Він працює на Unity, Unreal Engine і Nvidia Omniverse. Його офіційний запуск має відбутися 2 квітня 2022 року в Маямі.

Ця подія означає вихід на широкий ринок США. Проєкт має ліквідувати розрив між цифровим та фізичним світами.

Якщо вас приваблюють унікальні характеристики, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати ZIL, ця стаття саме для вас.

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Coingate - це литовська компанія FINTECH, заснована в 2014 році. Оплатні шлюз пропонує послуги з платіжної платіжної плати для бізнесу будь-яких розмірів. Управління рахунком на основі дозволів, Fiat виплат до банківського рахунку та абсолютно нову функцію платежів електронної пошти є лише кількома причинами, чому конування став платіжним процесором для багатьох.

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Що таке Zilliqa?

Zilliqa — це відкритий загальнодоступний блокчейн, який забезпечує високу пропускну здатність і обробляє тисячі транзакцій за секунду. Щоб вирішити проблеми швидкості та масштабованості блокчейна,це рішення для масштабування другого рівня використовує шардинг.

Команда Zilliqa стверджує, що це перший публічний блокчейн у світі, який повністю покладається на розподілену мережу. Саме завдяки цьому проєкт пропонує високу швидкість транзакцій та високу пропускну здатність.

Чи варто купувати Zilliqa сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Zilliqa

На момент написання статті 1 ZIL торгувався за 0,086 долара. GOV Capital прогнозує, що за рік токен буде коштувати 0,14 долара, а за п'ять — 0,6 долара.

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