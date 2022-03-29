Протягом останніх 24 годин DigiByte (DGB) здорожчав на 30%

За останні 24 години DigiByte (DGB) значно зріс, і це, здається, стало вирішальним бичачим проривом. Монета зростала протягом останнього місяця і відшкодувала багато втрат, які мала цього року. Але наскільки потужний цей імпульс? Нижче зазначемо більш детальну інформацію, а спочатку давайте розглянемо кілька важливих моментів:

DGB зріс приблизно на 90% за останні 30 днів і більше ніж на 100% за 14 днів.

У внутрішньоденній торгівлі за 24 години монеті вдалося отримати 30% прибутку.

Однак й досі існує серйозний ризик розпродажу.

Джерело даних: Tradingview

Аналіз висхідної тенденції DigiByte (DGB)

Більшу частину 2022 року DigiByte залишався в основному на спадному тренді, було лише декілька стрибків вгору. Однак, здається, протягом останніх 2 тижнів монета різко підскочила і здорожчала майже на 90%. Зараз DGD намагається подолати 0,4 долара. Востаннє таке спостерігалося в червні минулого року.

Позначка в 0,4 долара стане вирішальнем рівнем опору. Прогнозуємо, що інвестори почнуть фіксувати прибутки десь на цьому рівні, тому малоймовірно, що DGB зможе подолати цей поріг. Більше того, дивлячись на 3-денний графік, бачимо, що монета готується до значного відкату.

Можливо, це станеться і не за кілька днів, загалом ми очікуємо, що DGB не зможе подолати бар'єр в 0,4 долара і найближчим часом різко впаде до позначки в 0,28 долара. Тобто падіння становитиме більше ніж 30%.

Чи варто зараз купувати DigiByte (DGT)?

Ті оберти, яких набирав DGB протягом останніх 14 днів, незабаром мають сповільнитися. Зараз вартість монети становить 0,36 долара. Спираючись на графік, ми вважаємо, що зростання монети обмежиться позначкою в 0,4 долара, тому зараз немає сенсу її купувати.

Однак варто спостерігати за порогом 0,4 долара. DGB, ймовірно, впаде щонайменше на 30% і сягне десь приблизно 0,28 долара. Рекомендуємо вам купувати цей актив, коли він сягне цього рівня.