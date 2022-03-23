Монета OriginTrail (TRAC) розпочала цей день з активного зростання, збільшилася на понад 24% і досягла денного максимуму в 0,7238 долара, а потім повернулася до своєї поточної ціни в 0,672343 долара.

На момент написання статті монета все ще була в зеленому, і, здається, її бичачий тренд щодня зміцнюється.

У цій статті ми розглянемо, що ж сприяє зростанню ціни OriginTrail (TRAC).

Чому OriginTrail (TRAC) зростає?

Перш ніж розглядати, які фактори викликають збільшення ціни TRAC, хочемо пояснити, що являє собобю TRAC.

TRAC є нативним токеном блокчейн-протоколу OriginTrail, що займається логістикою та ланцюгом поставок, і який прагне стати першим децентралізованим графом знань (DKG).

Тепер давайте розглянемо причини, чому протягом останніх кількох тижнів ціна TRAC невпинно зростала. Нинішнє збільшення ціни TRAC спричинили три основні фактори, серед яких: поточне впровадження OriginalTrail v6, запуск AidTrust та перехід до інтеграції Web3 та Polkadot.

Поточне впровадження OriginalTrail v6

Впровадження OriginalTrail, що зараз працює в тестовій мережі, є першим основним фактором, який дуже позначився на ціні TRAC.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU — Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022

За словами команди, OriginalTrail v6 допоможе підвищити продуктивність мережі, адже він є наступним етапом еволюції DKG і представляє нові функції, наприклад: сумісність із традиційними графами знань (Google Knowledge Graph) та універсальними показниками активів (UAL).

Окрім того, користувачі матимуть можливість за бажанням зробити свій внесок у спільноту, створивши вузол v6, який дозволить їм заробляти TRAC, а також підтримувати всю мережу OriginalTrail.

Запуск AidTrust

Ще одним фактором, який наразі сприяє росту ціни на TRAC, став запуск AidTrust, який поєднує можливості BSI UK і DKG, щоб забезпечувати прозорість ланцюгів постачання фармацевтичних препаратів. AidTrust гарантує, щоб ліки, які передають, вчасно надходили пацієнтам.

AidTrust, a joint @TraceLabsHQ & @BSI_UK product that uses @origin_trail DKG to provide visibility & trust in pharmaceutical supply chains is currently being rolled out to 80+ treatment centers across India 🇮🇳. Learn more about AidTrust👇https://t.co/CSeYjJG88X — OriginTrail (@origin_trail) March 17, 2022

Фармацевтичні виробники та неурядові організації також зможуть контролювати, як розподіляють ті продукти, які пожертвували, і в режимі реального часу визначати будь-які можливі ризики та за допомогою AidTrust приймати рішення, спираючись на захищені дані.

Більше того, в Індії запроваджують AidTrust в більше ніж 80 лікувальних центрах, і команда планує розширити платформу та додати ще 40 країн по всьому світу.

Перехід на інтеграцію Web3 та Polkadot

Перехід на Web3 є ще однією з причин росту цін на TRAC. DKG допомагає впорядковувати, відстежувати та перевіряти як цифрові, так і фізичні активи, роблячи так, щоб їх можна було знайти в блокчейні.

Блокчейн-технологія інтегрується в Інтернет, щоб забезпечити роботу цифрового світу, а такі проєкти, як OriginTrail, допомагають відстежувати дані.

Окрім того, OriginTrail прагне здійснити інтеграцію з екосистемою Polkadot і створити парачейн OriginTrail, що полегшить функціональні можливості оракулів будь-якого парачейна Polkadot, який захоче інтеграгрувати DKG.