Монета OriginTrail (TRAC) розпочала цей день з активного зростання, збільшилася на понад 24% і досягла денного максимуму в 0,7238 долара, а потім повернулася до своєї поточної ціни в 0,672343 долара.

На момент написання статті монета все ще була в зеленому, і, здається, її бичачий тренд щодня зміцнюється.

У цій статті ми розглянемо, що ж сприяє зростанню ціни OriginTrail (TRAC).

Перш ніж розглядати, які фактори викликають збільшення ціни TRAC, хочемо пояснити, що являє собобю TRAC.

TRAC є нативним токеном блокчейн-протоколу OriginTrail, що займається логістикою та ланцюгом поставок, і який прагне стати першим децентралізованим графом знань (DKG).

Тепер давайте розглянемо причини, чому протягом останніх кількох тижнів ціна TRAC невпинно зростала. Нинішнє збільшення ціни TRAC спричинили три основні фактори, серед яких: поточне впровадження OriginalTrail v6, запуск AidTrust та перехід до інтеграції Web3 та Polkadot.

Впровадження OriginalTrail, що зараз працює в тестовій мережі, є першим основним фактором, який дуже позначився на ціні TRAC.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022