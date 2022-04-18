Протокол ApeX від Davion Labs — це децентралізований проєкт деривативів, які не потребують дозволу, і які можна тримати необмежений час, він не надає функції зберігання. Його команда оголосила, що це буде перший проєкт на Launchpad 2.0, яку нещодавно випустила популярна криптобіржа Bybit.

Ця оновлена платформа дозволяє користувачам купувати найефективніші токени безпосередньо через панель запуску та пропонує модель лотереї, в результаті якої користувачі нових проєктів можуть вигравати токенів за допомогою USDT. Bybit пропонує роздрібним та інституційним клієнтам інноваційні послуги спотової торгівлі та торгівлі деривативами, продукти для майнінгу та стейкінгу, NFT-ринок, а також підтримку API.

Ця компанія є партнером гоночної команди Формули-1, Oracle Red Bull Racing, кіберспортивних команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro та Oracle Red Bull Racing Esports, а також команд з американського футболу Боруссія Дортмунд та Авіспа Фукуока.

Протокол ApeX славиться тим, що дозволяє користувачам обмінювати будь-які пари токенів і передавати криптовалютні деривативи на блокчейні Ethereum 2 без шкоди для приватних ключів і без необхідності залучення посередників.

Протокол ApeX за допомогою свого нативного токена $APEX пропонує різні переваги, зокрема управління, програми стимулювання в протоколі та стейкінг. Його початковий раунд фінансування проводила компанія Dragonfly Capital Partners, і його підтримали інші відомі інвестори та венчурні капіталісти, наприклад, Jump Trading, Tiger Global, Mirana Ventures, Kronos, M77 Ventures і CyberX.

Оскільки ApeX тепер працює на Launchpad 2.0 від Bybit, користувачі можуть підписатися на $APEX за допомогою BIT або USDT. Максимальна пропозиція токена становить 1 000 000 000 монет. BIT є нативним токеном найбільшої у світі децентралізованої автономної організації BitDAO.

Щоб взяти участь у лотереї на цій панелі запуску, необхідно внести як мінімум 50 BIT або 100 USDT. На цю суму користувач може придбати 1 лотерейний квиток. У всіх учасників будуть однакові шанси виграти токени, і переможців визначатимуть рандомно.

Токен ApeX випустили на ринок на початку цього року під час публічного продажу оригінальної NFT-колекції від ApeX. Власники NFT-токенів отримали додаткові переваги, як-от знижка в 8% на довічну комісію за транзакцію, та їм виділили певну кількість $APEX. ApeX NFT в даний час торгуються за 0,87 ETH, для порівняння, на момент їхнього карбування ціна становила 0,45 ETH, а це означає, що ціна зросла більше ніж на 40%.