Delta One, протокол децентралізованого фінансування (DeFi) на базі Solana, що дозволяє отримати врожай, зібрав 9,1 мільйона доларів в рамках початкового раунду фінансування. Ці кошти підуть на розширення цієї екосистеми.

Цей раунд проводили Alameda Research і Ship Capital, про це протокол оголосив у повідомленні для преси. Delta One також залучила інвестиції від Solana Ventures, Раджа Гокала (співзасновника Solana), інвестиційної компанії Electric Capital та венчурного фонду AlleyCorp, що надає підтримку стартапам на ранніх стадіях.

Також до раунду інвестування долучилися співзасновники Race Capital Альфред Чуанг і Кріс Макканн.

Екосистема Delta One зростає

За даними Delta One, цей раунд фінансування має допомогти його команді впоратися з розробкою ядра протоколу. Окрім того, платформа планує й далі розвивати екосистему та зосередитися на інтеграції проєктів, що мають розширити пропозицію продуктів Delta One.

Команда також намагатиметься створити зручні структуровані продукти. Вона прагне, щоб їхня автоматизована дельта-нейтральна стратегія вирощування врожаю стала доступна для понад 100 000 учасників, які знаходяться у списку очікування від жовтня 2021 року.

Ця дельта-нейтральна стратегія генерування прибутку дозволяє отримати високі прибутки з урахуванням ризику, причому користувачам практично не потрібно активно керувати цим процесом. Така стратегія економить користувачам години, які йдуть на те, щоб «зводити цифри і відстежувати позиції».

«Дельта-нейтральне фермерство – це стратегія, яку люблять використовувати багато хедж-фондів, але вона може вимагати проводити щоденно години за аналізом чисел і відстеженням позицій, якщо роздрібні інвестори будуть робити це вручну», – повідомив співзасновник Delta One Сенг.

У компанії Delta One сподіваються, що така пропозиція протоколу може стати основою для подальшого розширення DeFi-екосистеми.

«Ми віримо, що демократизація цих стратегій за допомогою структурованих продуктів активно сприятиме тому, що DeFi-сектор отримає перший мільярд користувачів», – додав Сенг.

У рамках свого розширення Delta One прагне об’єднатися з іншими проєктами, що займаються ринками кредитування та резервними валютами. Платформа також планує укласти партнерські угоди з командами, які можуть допомогти їй створити стабільну ліквідність.

Delta One заснували у 2021 році в рамках хакатону Solana Ignition Hackathon, і за останні пів року цей проєкт значно виріс. Зараз це один із найбільш очікуваних проєктів в екосистемі Solana.