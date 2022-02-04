Протягом останнього тижня Render Token (RNDR) демонстрував вражаючі результати у криптопросторі. Монета дійсно затьмарює ринок, адже вона перевершила більшість криптовалют, які, здається, повільно відновлюються після січневого обвалу. Але сьогодні монета зазнала величезного тиску продажів і впала майже на 15%. Давайте розглянемо деякі основні моменти:

На момент виходу статті Render Token (RNDR) торгувався за 3,27 долара, тобто за останні 24 години він зменшився на 15%.

Хоча у внутрішньоденній торгівлі токен RNDR впав, та за останні 7 днів він все одно зріс на 32%, а це свідчить про те, наскільки потужним був нещодавній висхідний тренд.

Фактично ця монета зросла більше ніж на 70% від мінімуму в 1,8 долара, який зафіксували лише тиждень тому.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Render Token (RNDR) утримати висхідний тренд?

Багато аналітиків роблять позитивні прогнози щодо Render Token (RNDR). Виходячи з цінової дії за останній тиждень, безсумнівно, монета зараз на хвилі висхідного тренду. А падіння на 15% за останні 24 години, можливо, є очікуваним відкатом, який не впливає на загальний прогноз. Ми очікуємо, що найближчими днями Render Token (RNDR) продовжить випереджати ринок.

Варто спостерігати, чи буде додатковий ведмежий тиск ведмедів у цей період. Існує досить малий шанс, що ціна відступить до зони підтримки в 2,89 долара, і RNDR почне втрачати цей імпульс.

Чи варто купувати Render Token (RNDR)

Render Token (RNDR) позиціонує себе як розподілену мережу рендерингу GPU, що забезпечує обчислювальну потужність GPU. Цей проєкт побудували на Ethereum, і він почав працювати у 2017 році.

Звичайно, є й інші блокчейн-проєкти, які прагнуть надавати децентралізовані обчислювальні ресурси. Проте Render Token (RNDR) орієнтується на індустрію дизайну і може реально створити потужну нішу в цій галузі. Цей токен стане гідним активом для довгострокових інвестицій.