Протягом вихідних SCARY (SCY) затьмарив більшість криптовалют і зріс більше ніж на 1000%, тоді як більшість монет, зокрема біткоїн, впали.

На момент написання стаття монета торгувалася за 0,02642 долара, тобто за 24 години вона зросла приблизно на 52%.

Що таке SCARY (SCY)?

Перш ніж розбиратися в тому, що стало причиною нинішнього бичачого забігу, хочемо спочатку пояснити, що являє собою SCARY.

SCARY — це унікальна інтегрована платформа Gamefi на основі блокчейна, яка поєднує в собі захоплюючі NFT, ферму та пригодницькі квести і прагне, щоб $SCY завоював собі місце у метавсесвіті монстрів.

Цей проєкт запустили в грудні 2021 року, і SCY — його нативний токен.

У грі SCARY гравці за допомогою токенів SCY обирають Scary Door, а також будують імперії, де кидають виклик монстрам і б'ються з ними, щоб отримати винагороди в токенах SCY.

У цій грі є два різні типи монстрів: новонароджені монстри, які народжуються в результаті висиджування яєць, та існуючі монстри Genesis, які мають унікальні здібності та навички, яких немає у новонароджених; монстрів другого типу буде лише 1000.

Гра має повністю функціональний NFT-маркетплейс, де гравці можуть придбати Scary Monsters. На момент написання статті кожен з них коштував 0,2 BNB, що становить приблизно 80 доларів США, що дещо задорого.

Коли ви розпочали гру, система рандомно показує троє дверей, куди може увійти ваш монстр. Це щось схоже на фільми Monster Inc, де монстри відкривають різні двері. Також гравці можуть обрати конкретні двері та виграти різні нагороди. Окрім того, у грі Scary Doors отримують 10% від усіх нагород, які здобули монстри, коли їх відкривали.

Щоб продовжувати грати без податків та зборів за газ, гравці мають володіти принаймні 1000 токенами SCY. Зараз ця гра знаходиться на стадії розробки, а бета-версія, як очікується, вийде в першому кварталі 2022 року, слідкуйте за оновленнями.

Чому ціна SCARY (SCY) зростає?

Однією з причин поточного стрибка цін стало те, що нещодавно SCARY перенесли на нову контрактну адресу Scaryswa, яка є децентралізованою біржею.

Токен SCY випустили у грудні, і на початку 2022 року він разом з іншими криптовалютами зазнав різкого падіння під час тривалої криптозими. Частково цьому сприяло і те, що ФРС США заявила, що підвищить процентні ставки в найближчі місяці.

Завдяки поточному кроку, який змінює гру, і повністю функціональному NFT-маркетплейсу ціна токена SCY, безумовно, почне вражаюче зростати.

До того ж, якщо команда виконає свою обіцянку і запустить бета-версію гри в першому кварталі 2022 року, то вартість SCY може перевищити 1 мільйон доларів.