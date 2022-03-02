Nomura Holdings, один з найбільших менеджерів капіталу в Японії, створює новий підрозділ цифрових активів, який включатиме криптовалюти та NFT, як дізнався CoinJournal з пресрелізу, який опублікували на їхньому вебсайті.

Капіталізація більш широкого впровадження цифрових активів

У найближчому майбутньому Nomura реорганізує свою Future Innovation Company в новостворену Digital Company. Їхньою головною метою буде сприяти впровадженню цифрових активів та надавати клієнтам відповідні послуги.

NFT, криптовалюти, токени безпеки та інші цифрові активи набувають все більшої популярності як новий клас активів. В результаті поєднання технології розподіленого реєстру і традиційних фінансів з’являються нові види послуг.

Кентаро Окуда, президент і генеральний директор Nomura, заявив:

Це стане важливим наступним кроком у цифровій еволюції. Цифрові технології грають важливу стратегічну роль у нашому прагненні розширити операції на приватних ринках. Нова цифрова компанія сприятиме поглибленій співпраці між внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, прискорить впровадження цифрових технологій та покращить обслуговування наших клієнтів.

Nomura стрибає на криптовалютній основі

Під управлінням компанії знаходиться активів на суму близько 74 трильйонів ієн, що становить приблизно 641 мільярд доларів. Компанія буде сприяти впровадженню цифрових технологій своїми дочірніми компаніями. Про це стало відомо після нещодавнього запуску NFT-маркетплейса від Rakuten.

За даними Bloomberg, вартість криптоіндустрії Японії становить близько 1 трильйона доларів. На початку минулого місяця найбільший банк країни MUFG запустив платформу стейблкоїнів.

Драконівські правила, але для Японії є надія

У країні сонця, що сходить, діють одні із найсуворіших у світі криптовалютних регулювань. Криптобіржі зіштовхуються з великими проблемами, коли хочуть отримати ліцензії, хоча уряд і визнає цифрові активи.

З минулого року корпорації постійно впроваджують криптовалюту. Tesla приймає Dogecoin на своїх зарядних станціях і продає деякі товари за DOGE. eBay опублікував заяву, в якій говориться, що компанія може почати приймати криптовалютні платежі вже наступного тижня. Вона вже дозволяє торгувати NFT.

Україна приймає криптовалюту

Після російського вторгнення Україна почала приймати криптовалюту в якості пожертвувань, і вона стала першою країною в історії, яка це зробила. Оскільки Нацбанк заборонив здійснювати електронні перекази готівки, українці почали збирати стейблкоїни Tether.