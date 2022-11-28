Прибутки Ripple (XRP) та Ethereum Classic (ETC) знизилися, а інвестори цікавляться передпродажем Metacade

Незважаючи на ведмежий ринок у криптопросторі, провідні монети подавали деякі промені надії. Трейдери покладали великі очікування на злиття Ethereum, і це сприяло росту Ethereum Classic (ETC). На ціну Ripple (XRP) вплинуло потенційне завершення тривалої судової справи проти SEC. Тим часом інвестори, які шукають щось новеньке, розкуповують Metacade під час передпродажу цього проєкту. Його службовий токен MCADE надаватиме безліч функцій, зокрема «Грай та заробляй» (P2E), та теми метавсесвіту, щоб стимулювати майбутнє зростання.

Що таке Metacade?

Metacade — це перспективна Web3-платформа, керована спільнотою, на якій зустрічаються геймери та розробники, щоб співпрацювати та розважатися, граючи у блокчейн-ігри. Кінцева мета цього проєкту — мати аркаду, створену спільнотою, із жвавою екосистемою для нагород P2E. За найкращі ідеї для ігор розробники можуть отримати Metagrants, а геймери можуть протестувати та переглянути ці ігри до того, як їх приймуть до проєкту. Все це відбуватиметься за допомогою службового токена MCADE, який будуть використовувати під час голосування за питання управління, розіграшу призів, ігрових турнірів і для стейкінгу.

Докладніше про токеноміку Metacade

Стейкінг — це блокування токенів на платформі заради отримання винагород в DeFi-проєктах, як правило, за це сплачують річну процентну ставку. Для спільноти Metacade в якості такої винагороди виступає частка прибутків цього проєкту, яку виплатять в іншій валюті, щоб уникнути інфляції його службового токена. Після того як створять потоки прибутку, також запустять механізм спалювання токенів, щоб зменшити кількість монет в обігу. На момент запуску загальна фіксована пропозиція становитиме 2 млрд токенів MCADE, з яких 1,4 млрд токенів виділено на попередній продаж.

Що сталося з Ethereum Classic?

В умовах криптовалютного ведмежого ринку Ethereum Classic (ETC) досяг свого дна в червні цього року десь близько позначки в 15 доларів США. Перед злиттям Ethereum цей проєкт зріс до 42 доларів. Оновлення проєкту Ethereum передбачало, що він переходить від енергоємної технології майнінгу proof-of-work до механізму proof-of-stake. Для криптомайнерів, які володіли апаратним забезпеченням для proof-of-work, це означало, що їм знадобиться новий дім, тому їм було б доцільно обрати ETС. Однак відтоді ця монета впала до 22 доларів.

Які перспективи має Ripple (XRP)?

Ціна Ripple (XRP) також нещодавно зросла, оскільки команда Ripple сподівається на припинення судової справи проти SEC. Цей американський регулятор ринку звинуватив Ripple у тому, що компанія випустила цінні папери таким способом, як й акції. Це означатиме, що для Ripple та багатьох інших криптотокенів введуть додаткове регулювання. Ціна XRP також зросла з мінімуму в 0,30 долара до поточної ціни в 0,50 долара, але потім застрягла на цьому рівні.

Чому варто інвестувати в Metacade?

Підйом ETC був короткотривалим і відбувся через міграцію майнерів, проте великого апетиту до цієї монети немає, і майнери будуть розчаровані невеликими прибутками. Якщо рішення суду буде позитивним для Ripple, токен XRP має потенціал для зростання, але це лише початок підйому в гору, адже проєкт відволікався на судову справу та останнім часом не займався розробками.

З іншого боку, Metacade — це новий проєкт, який завдяки аркаді, керованій спільнотою, привносить нову тему у P2E-простір. Цей проєкт пропонує правильне поєднання ігор і може залучити величезну кількість підписників, а токен MCADE може відчути великий попит. ETC і XRP непогано зросли (останній має кращі перспективи для подальшого зростання), та Metacade може затьмарити їх обох.

Висновок

Зростання Ethereum Classic (ETC) було короткотривалим і виникло через злиття Ethereum, адже заради прибутків майнери переходили до іншого ланцюга. Ціна Ripple (XRP) також росла недовго, бо трейдери сподівалися на позитивний результат у справі проти SEC. Та гарантій тут немає, і навіть якщо компанія виграє, цей проєкт не демонстрував жодних нових розробок останні два роки. За прибутковістю інвестицій Metacade може випередити обидва ці проєкти, адже він створює ігровий P2E-проєкт, керований спільнотою, що має потенціал для метавсесвіту. Лише одне це речення мало б змусити інвесторів поспішити на попередній продаж токенів.