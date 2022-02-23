Сьогодні ціна TAU, токена Lamden, в реальному часі становить 0,06 долара, а добовий обсяг торгів складає 830 546,00 долара. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити TAU, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати TAU

Оскільки TAU є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати TAU за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити TAU прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на TAU

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть TAU.

Що таке TAU?

TAU — це нативний токен Lamden, платформи на основі Python, яка демократизує доступ до блокчейну з розподіленим управлінням і надає винагороди для розробників смарт-контрактів.

Це відкритий вихідний код, що дозволяє користувачам заощадити час, адже вони можуть скористатися функціями, які інші люди вже вбудували у свої смарт-контракти. Цей блокчейн повністю децентралізований і керується вузлами спільноти.

Lamden постійно оновлює свої технології та методи, щоб йти в ногу з часом. Його творці пишаються тим, що не мають нічого спільного з венчурними інвесторами.

Смарт-контракти на Lamden являють собою прості скрипти, написані на Python, а це знижує бар’єр для входу для нових розробників блокчейну.

Завдяки цьому люди можуть відразу створювати додатки для Lamden, особливо якщо вони знайомі з Python.

Чи варто купувати TAU сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни TAU

Wallet Investor робить дуже оптимістичні прогнози щодо TAU. Експерти цього ресурсу очікують, що у довгостроковій перспективі цей токен буде зростати. За 5 років 1 TAU буде коштувати 0,33 долара, що більше ніж у п’ять разів перевищує поточну ціну.

За цей час ви зможете отримати близько 445% прибутку. Тобто, якщо зараз інвестувати в TAU 100 доларів США, то у 2027 році ця сума, можливо, зросте до 545 доларів.

TAU в соціальних мережах