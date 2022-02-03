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Quant безупинно зростає. Де зараз найкраще купувати цей токен

Ринки

Учора Quant став найбільшим переможцем серед 100 найбільших монет за ринковою капіталізацією. Сьогодні він продовжує зростати. Він уже здорожчав на третину і наразі торгується за 138 доларів.

Якщо бажаєте дізнатися всі подробиці про Quant, зокрема чи є він цінним активом, а також де зараз найкраще купувати Quant, ви знаходитесь в правильному місці.

Де зараз найкраще купувати Quant

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Що таке Quant?

Quant запустили в червні 2018 року, щоб з'єднати блокчейни та мережі по всьому світу, не знижуючи при цьому ефективність і сумісність мережі. Це перший проєкт, який вирішив проблему сумісності шляхом створення першої операційної блокчейн-системи.

Overledger, операційна система Quant, діє як шлюз для будь-якого проєкту на базі блокчейну, через який можна отримати доступ до всіх інших блокчейнів. Також він дозволяє підключати додатки до інших додатків в межах однієї блокчейн-екосистеми, наприклад, Ethereum.

Окрім взаємодії між різними блокчейнами, Quant створює різні рівні для взаємодії додатків. Quant має різні рівні для транзакцій, обміну повідомленнями, фільтрації та впорядкування, а також додаток для обміну та посилання на ідентичні повідомлення, що стосуються інших додатків.

Чи варто купувати Quant сьогодні?

Quant може бути унікальним і цінним активом, але він дуже нестабільний. Коли робите інвестиції, враховуйте вашу толерантність до ризику.

Прогноз ціни на Quant

За даними Cryptonewsz, у грудні попит на Quant різко зросте, тому до кінця року ціни значно зростуть, і 1 QNT буде торгуватися за 200 доларів.

Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у 2023 році його ціна буде близько 206 доларів. У 2024 році Quant перевершить очікування більшості криптовалютних та форекс-інвесторів і сягне позначки в 305 доларів.

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