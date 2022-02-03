Учора Quant став найбільшим переможцем серед 100 найбільших монет за ринковою капіталізацією. Сьогодні він продовжує зростати. Він уже здорожчав на третину і наразі торгується за 138 доларів.

Якщо бажаєте дізнатися всі подробиці про Quant, зокрема чи є він цінним активом, а також де зараз найкраще купувати Quant, ви знаходитесь в правильному місці.

Де зараз найкраще купувати Quant

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Що таке Quant?

Quant запустили в червні 2018 року, щоб з'єднати блокчейни та мережі по всьому світу, не знижуючи при цьому ефективність і сумісність мережі. Це перший проєкт, який вирішив проблему сумісності шляхом створення першої операційної блокчейн-системи.

Overledger, операційна система Quant, діє як шлюз для будь-якого проєкту на базі блокчейну, через який можна отримати доступ до всіх інших блокчейнів. Також він дозволяє підключати додатки до інших додатків в межах однієї блокчейн-екосистеми, наприклад, Ethereum.

Окрім взаємодії між різними блокчейнами, Quant створює різні рівні для взаємодії додатків. Quant має різні рівні для транзакцій, обміну повідомленнями, фільтрації та впорядкування, а також додаток для обміну та посилання на ідентичні повідомлення, що стосуються інших додатків.

Чи варто купувати Quant сьогодні?

Quant може бути унікальним і цінним активом, але він дуже нестабільний. Коли робите інвестиції, враховуйте вашу толерантність до ризику.

Прогноз ціни на Quant

За даними Cryptonewsz, у грудні попит на Quant різко зросте, тому до кінця року ціни значно зростуть, і 1 QNT буде торгуватися за 200 доларів.

Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у 2023 році його ціна буде близько 206 доларів. У 2024 році Quant перевершить очікування більшості криптовалютних та форекс-інвесторів і сягне позначки в 305 доларів.

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