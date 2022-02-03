Quant безупинно зростає. Де зараз найкраще купувати цей токен
Учора Quant став найбільшим переможцем серед 100 найбільших монет за ринковою капіталізацією. Сьогодні він продовжує зростати. Він уже здорожчав на третину і наразі торгується за 138 доларів.
Якщо бажаєте дізнатися всі подробиці про Quant, зокрема чи є він цінним активом, а також де зараз найкраще купувати Quant, ви знаходитесь в правильному місці.
Де зараз найкраще купувати Quant
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Що таке Quant?
Quant запустили в червні 2018 року, щоб з'єднати блокчейни та мережі по всьому світу, не знижуючи при цьому ефективність і сумісність мережі. Це перший проєкт, який вирішив проблему сумісності шляхом створення першої операційної блокчейн-системи.
Overledger, операційна система Quant, діє як шлюз для будь-якого проєкту на базі блокчейну, через який можна отримати доступ до всіх інших блокчейнів. Також він дозволяє підключати додатки до інших додатків в межах однієї блокчейн-екосистеми, наприклад, Ethereum.
Окрім взаємодії між різними блокчейнами, Quant створює різні рівні для взаємодії додатків. Quant має різні рівні для транзакцій, обміну повідомленнями, фільтрації та впорядкування, а також додаток для обміну та посилання на ідентичні повідомлення, що стосуються інших додатків.
Чи варто купувати Quant сьогодні?
Quant може бути унікальним і цінним активом, але він дуже нестабільний. Коли робите інвестиції, враховуйте вашу толерантність до ризику.
Прогноз ціни на Quant
За даними Cryptonewsz, у грудні попит на Quant різко зросте, тому до кінця року ціни значно зростуть, і 1 QNT буде торгуватися за 200 доларів.
Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у 2023 році його ціна буде близько 206 доларів. У 2024 році Quant перевершить очікування більшості криптовалютних та форекс-інвесторів і сягне позначки в 305 доларів.
Quant у соціальних мережах
$QNT beautfiul 4 hour chart. 46% down from sell to buy signal. 30% up since buy signal flashed. #Quant #QNT pic.twitter.com/Vb15DLC2Kp
— MTI_Trading (@MTI_Trading) February 3, 2022