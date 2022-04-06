Оскільки протягом останніх двох днів обсяг торгів Quantstamp (QSP) різко впав, його цінова дія дещо сповільнилася. Схоже, монета намагається консолідувати свої здобутки, отримані протягом останнього тижня, а потім знову спробує піднятися. Але як далеко вона може насправді зайти? Що ж, нижче ми обговоримо це питання, а спочатку давайте розглянемо останні події:

QSP піднявся майже на 83% від мінімальної ціни 2022 року.

Окрім того, монета торгується значно вище своїх 25- та 50-денних ковзних середніх.

Незважаючи на це, Quantstamp все ще зіштовхується з великим опором, намагаючись піднятися до 0,1 долара.

Джерело даних: Tradingview

Quantstamp (QSP) на шляху до 0,1 долара

Найбільшою загрозою для биків QSP є той факт, що зараз монета піднімається від найнижчого рівня цього року. Насправді її ціна майже вдвічі перевищує мінімальний рівень 2022 року, і тому, можливо, що QSP готується до корекції. Незважаючи на це, інші індикатори виглядають бичачими.

Наприклад, зараз QSP торгується вище своїх 25- та 50-денних SMA. Це вказує на важливе бичаче вирівнювання. Крім того, монета консолідувалася протягом останніх днів, а це свідчить про те, що люди не продають цей актив. Тепер бикам мають спробувати подолати зону опору на рівні 0,078 долара.

На даний момент QSP знаходиться не так вже й близько від цього порогу. Однак, якщо цінова дія піднімається вище цієї зони, наступною зупинкою стане позначка в 0,1 долара. В результаті такого підйому QSP може зрости десь на 45% від поточної ціни.

Що краще обрати для Quantstamp (QSP): короткі чи довгі позиції?

Як довгостроковий актив, Quantstamp насправді є дуже гідним варіантом. Монета має чудові фундаментальні основи і стане просто ідеальною інвестицією. Однак, окрім того, вона пропонує гарну короткострокову гру, яка може принести досить непогані прибутки.

Основним завданням буде подолати позначку в 0,078 долара, і якщо QSP вдасться це зробити, тоді приріст монети буде становити принаймні 30% додаткового прибутку.