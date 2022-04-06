Quantstamp (QSP) може піднятися до 0,1 долара. Ось як це станеться
Оскільки протягом останніх двох днів обсяг торгів Quantstamp (QSP) різко впав, його цінова дія дещо сповільнилася. Схоже, монета намагається консолідувати свої здобутки, отримані протягом останнього тижня, а потім знову спробує піднятися. Але як далеко вона може насправді зайти? Що ж, нижче ми обговоримо це питання, а спочатку давайте розглянемо останні події:
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QSP піднявся майже на 83% від мінімальної ціни 2022 року.
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Окрім того, монета торгується значно вище своїх 25- та 50-денних ковзних середніх.
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Незважаючи на це, Quantstamp все ще зіштовхується з великим опором, намагаючись піднятися до 0,1 долара.
Джерело даних: Tradingview
Quantstamp (QSP) на шляху до 0,1 долара
Найбільшою загрозою для биків QSP є той факт, що зараз монета піднімається від найнижчого рівня цього року. Насправді її ціна майже вдвічі перевищує мінімальний рівень 2022 року, і тому, можливо, що QSP готується до корекції. Незважаючи на це, інші індикатори виглядають бичачими.
Наприклад, зараз QSP торгується вище своїх 25- та 50-денних SMA. Це вказує на важливе бичаче вирівнювання. Крім того, монета консолідувалася протягом останніх днів, а це свідчить про те, що люди не продають цей актив. Тепер бикам мають спробувати подолати зону опору на рівні 0,078 долара.
На даний момент QSP знаходиться не так вже й близько від цього порогу. Однак, якщо цінова дія піднімається вище цієї зони, наступною зупинкою стане позначка в 0,1 долара. В результаті такого підйому QSP може зрости десь на 45% від поточної ціни.
Що краще обрати для Quantstamp (QSP): короткі чи довгі позиції?
Як довгостроковий актив, Quantstamp насправді є дуже гідним варіантом. Монета має чудові фундаментальні основи і стане просто ідеальною інвестицією. Однак, окрім того, вона пропонує гарну короткострокову гру, яка може принести досить непогані прибутки.
Основним завданням буде подолати позначку в 0,078 долара, і якщо QSP вдасться це зробити, тоді приріст монети буде становити принаймні 30% додаткового прибутку.