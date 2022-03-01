Соціальна платформа на основі блокчейну Raiinmaker оголосила про партнерство з платформою для масштабування рівня 2 Polygon. Інтегруючи Polygon у свою платформу, Raiinmaker зможе дозволити користувачам отримувати винагороди як у NFT, так і в криптовалютах, зокрема MATIC.

Після інтеграції спільнота Polygon зможе брати участь в екосистемі Raiinmaker Create-to-Earn™. Користувачі зможуть скористатися масштабованостю мережі Polygon та низькими комісіями, щоб зрозуміти цінність вмісту, який вони публікують на соціальних платформах, наприклад, TikTok, Facebook, Twitter та Instagram.

Після інтеграції генеральний директор і засновник Raiinmaker Серафін повідомив:

«Ми з радістю здійснили інтеграцію з мережею Polygon, і тепер спільнота Polygon має можливість заробляти MATIC та інші цифрові активи від мережі, яка їм подобається, просто публікуючи щодня соціальний контент від Raiinmaker».

Про Raiinmaker

Raiinmaker — це блокчейн-платформа соціальних медіа, яка має подолати розрив між традиційними соціальними мережами, як-от Facebook, і світом криптовалют. Завдяки їй користувачі можуть монетизувати контент, який вони створюють.

Замість того, щоб просто ділитися контентом у соціальних мережах лише заради репутації, завдяки платформі Raiinmaker користувачі соціальних мереж також можуть отримувати пасивний прибуток. Raiinmaker використовує власний алгоритм консенсусу рівня 2 під назвою Proof of Influence™, який гарантує, що користувачі отримують справедливу винагороду щоразу, коли вони діляться контентом на платформах тих соціальних мереж, які вони використовують.

Наразі Raiinmaker має понад двадцять інтегрованих блокчейнів, і користувачі можуть заробляти винагороди у вигляді нативних криптовалют цих блокчейнів.

Окрім того, що завдяки цій платформі соціальних мереж користувачі можуть заробляти криптовалюти, 4% прибутку, який отримує Raiinmaker, піде на підтримку глобальних ініціатив, таких як зміна клімату, підприємництво та розширення прав і можливостей молоді.