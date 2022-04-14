RAIRtech запускає NFT-колекцію на підтримку України

Прагнучи надати підтримку українському народу, NFT-платформа RAIRtech, що займається управлінням цифровими правами, представила свою генеративну NFT-колекцію під назвою #UkraineGlitch, при створенні якої надихались мистецтвом Glitch, як стало відомо CoinJournal із пресрелізу.

Український прапор під загрозою

Цей проєкт представляє зображення українського прапора з жовто-блакитними піксельними «дірками від куль» на задньому плані, щоб передати, яких знущань зазнає прапор. У результаті продажу цієї колекції планують зібрати майже 1,3 мільйона доларів, які підуть на купівлю медичних товарів для громадян України.

Кошти розподілять між UACC і фондом розробників Web3

Усі кошти від випуску генеративної NFT-колекції розподілять між Українсько-американською координаційною радою (UACC) та фондом розробників Web3, щоб підтримати українських розробників Web3 в Україні.

Обмежена NFT-колекція 1991 року представляє рік, коли більшість українців проголосувала за референдум про незалежність України. Колекція розміщена в мережі Ethereum, причому кожна частина за ціною 0,1991 ETH (~600 доларів США).

Маша Мітков, менеджерка проєкту в RAIRtech, розповіла:

Під час створення цих об’єктів я пережила певною мірою катарсис, часом я плакала на підлозі. Те, що здавалося безликими образами, створених за допомогою квадратів і випадковості, стало картою для енергетичного переходу від негативу до позитиву. Тонке налаштування алгоритмів врешті-решт призвело до ідеального балансу хаосу та проблемної символіки.

Моя родина в статусі біженців емігрувала з України до США на початку 90-х років. Коли в 2014 році розпочалася війна за Крим, мій батько почав постачати високоякісні медичні товари безпосередньо українській міліції. Після його смерті в листопаді 2020 року та з початком нової війни в 2022 році люди намагаються знайти способи знову отримати доступ до цих продуктів.

Тепер Українсько-американська координаційна рада та інші організації продожують займатися тим, що започаткував мій батько. Я зрозуміла, що маю унікальну можливість поєднувати тих людей, які потребують допомоги, і тих, хто хоче допомогти.

Повна анімація прапора

Кожен раз, коли люди купуватимуть UkraineGlitch, кількість пікселів, які з жовтого змінюються на синій, буде збільшуватися, і зрештою прапор стане українським. Деякі об’єкти анімовані, щоб показати цей процес переходу, інші ж ні. Лише власники UkraineGlitch NFT зможуть переглянути повну анімацію трансформації прапора на стартовій сторінці.

Ед Прадо, генеральний директор RAIRtech сказав:

RAIRtech вже давно з радістю співпрацює з кваліфікованими українськими розробниками Web3. Ми працювали з кількома різними компаніями та розробниками, щоб створити передній і задній план. Відколи почалася війна, ми знайшли спосіб, як найкраще допомогати нашим українським друзям, – ми відправляли криптовалюту. Зараз ми хочемо розширити можливості та зробити так, щоб й інші могли долучитися до підтримки. Ось тут на допомогу приходить UkraineGlitch.