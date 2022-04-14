Рауль Пал, засновник і генеральний директор Real Vision і Global Macro Investor, вважає, що ринок криптовалют «сягнув дна», і, можливо, буде новий висхідний імпульс.

Генеральний директор Real Vision заявив такі коментарі під час інтерв’ю з Лайєю Хейлпурн. Його прогнози пролунали в той час, коли біткоїн та інші криптовалюти готуються відновлюватися після нещодавніх падінь.

Біткоїн, який цього тижня знизився до 39 000 доларів, вже компенсував частину своїх втрат і зараз торгується близько 41 200 доларів. Пара BTC/USD зросла на 4% протягом останніх 24 годин, а капіталізація крипторинку підскочила на 3%.

Ethereum (ETH), Cardano (ADA), BNB (BNB), XRP (XRP) і Solana (SOL) за останню добу здорожчали на понад 3%. Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) і Avalanche (AVAX) мають одні з найбільших прибутків на сьогоднішній день.

Криптовалюти не сягнули нових мінімумів

За словами Пала, останні кілька місяців ринок криптовалют страждає від різних ударів світового рівня. Однак, незважаючи на можливі негативні триггери, не встановили жодного нового рекордного мінімуму після мінімумів 2021 року.

Такий сценарій свідчить про стійкість криптовалют і, можливо, вказує те, що криптовалюти зараз торгуються на мінімальних рівнях, хоча ніхто не може з упевненістю передбачити ринок.

«Баланс ймовірностей полягає в тому, що минулого року ми досягли мінімуму, цього року ми протестували мінімуми, і, гадаю, зараз ми знаходимося на мінімумах», – зазначив він.

Рауль вважає, що криптовалюти пережили «все», що могло сприяти падінню цін до нових мінімумів. Досі такого не було. Пал заявив Хейлпурн:

«Думаю, розпочата війна, інфляція в 8,5%, підвищення ФРС процентних ставок — все це звалилося на криптовалюту, а ще до того заборона в Китаї. Так багато негативних факторів, і [тим не менш] це не спричинило нових мінімумів. Зазвичай це свідчить про те, що ринок сягнув свого дна».

Уповільнення економіки може спровокувати новий рух вгору

Що стосується нових каталізаторів, що сприятимуть зростанню цін на криптовалюту, Пал вважає, що уповільнення економіки буде першим у списку. Згідно з таким сценарієм, це спричинить тиск на купівлю активів, які «як правило, показують чудові результати, коли економіка слабка».

Він стверджує, що зміна економічного ландшафту може призвести до того, що «люди будуть менше боятися інфляції і більше побоююватися зростання». За словами Пала, саме тоді довгострокові активи (а криптовалюти – це один із таких активів, що люблять уповільнення економіки) починають демонструвати вражаючі результати.

На фондовому ринку гарним прикладом цього є компанія ARKK, яку заснувала Кеті Вуд.

Пал також розповів про чотирирічний цикл біткоїну і зазначив, що він, ймовірно, закінчився, враховуючи сьогоднішній розмір ринку порівняно з попередніми роками. Він додав, що цикл ще може дати про себе знати, але це буде в меншому масштабі, оскільки подальше впровадження криптовалюти зменшує шалену волатильність.