Криптоінвестори по всьому світу отримали величезні прибутки в 2021 році, а реалізований прибуток сягнув позначки в 163 мільярдів доларів.

Якщо порівнювати по країнах, американські інвестори лідирували з 47 мільярдами доларів.

Chainalysis повідомляє, що важливий внесок у це зробив колосальний приріст цін на біткоїн та Ethereum.

Новий звіт аналітичної компанії Chainalysis показує, що 2021 рік був вдалим роком для криптоінвесторів.

За даними звіту , опублікованого 20 квітня, глобальні реалізовані прибутки від криптовалюти досягли 163 мільярдів доларів, тобто вони зросли на понад 400% порівняно з показниками, які були роком раніше.

За даними компанії, зростання цін на провідні криптовалюти біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH) допомогло інвесторам збільшити річні прибутки від 32,5 мільярда доларів, зафіксованих у 2020 році.

І BTC, і ETH досягли нових історичних максимумів у 2021 році. Ціна на біткоїн перевищила позначку в 69 000 доларів за монету, а ефір, нативна монета в блокчейні Ethereum, досяг нового піку вище 4 800 доларів.

Хоча рік вони закрили значно нижче, однак ці дві монети все одно торгувалися набагато вище того рівня, на якому вони відкрили рік, а це означає, що більшість інвесторів завершили рік із величезними прибутками.

Ethereum обігнав біткоїн

Однією з помітних тенденцій того року, яку виділив Chainalysis, стало те, що друга за розміром криптовалюта на ринку Ethereum принесла більше реалізованих прибутків, аніж король криптовалют BTC.

У той час як загальний реалізований прибуток від ефіру в усьому світі досяг 76,3 мільярда доларів, той самий показник для біткоїну складає 74,7 мільярда доларів.

За даними Chainalysis, незначна перевага Ethereum у порівнянні з біткоїном здебільшого була зумовлена вибухом сектору децентралізованих фінансів (DeFi).

Американські інвестори лідирують з 47 млрд доларів

Якщо подивитись на порівняльний аналіз по країнах, американські криптоінвестори знаходяться далеко попереду. У 2021 році реалізований прибуток американських інвесторів сягнув позначки в 47 млрд доларів. Цей показник набагато вище, ніж у Великої Британії (8,2 млрд доларів), Німеччини (5,8 млрд доларів), Японії (5,5 млрд доларів) та Китаю (5,1 млрд доларів).

Російські інвестори увійшли в топ-10, отримавши від криптоінвестицій 4,3 млрд доларів.

Загалом, за даними звіту, китайські інвестори значно відстали від інвесторів у США, Великій Британії та Німеччині, коли йдеться про реалізовані прибутки у 2021 році.

Згідно зі звітом, хоча загальний реалізований прибуток Китаю підскочив з 1,7 млрд доларів у 2020 році до 5,1 млрд доларів минулого року, такий темп зростання у 194% був нижчим, аніж на трьох інших провідних ринках.

Реалізовані прибутки криптоінвесторів в Сполучених Штатах зросли на 476%. У Великій Британії вони піднялися на 431%, а в Німеччині – на 423%. За даними Chainalysis, «Низькі темпи зростання Китаю, скоріш за все, відображають зниження криптовалютної активності в країні після проведення урядом репресій».