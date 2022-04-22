Реалізовані прибутки криптоінвесторів зросли на 400% до 163 млрд дол.
- Криптоінвестори по всьому світу отримали величезні прибутки в 2021 році, а реалізований прибуток сягнув позначки в 163 мільярдів доларів.
- Якщо порівнювати по країнах, американські інвестори лідирували з 47 мільярдами доларів.
- Chainalysis повідомляє, що важливий внесок у це зробив колосальний приріст цін на біткоїн та Ethereum.
Новий звіт аналітичної компанії Chainalysis показує, що 2021 рік був вдалим роком для криптоінвесторів.
За даними звіту, опублікованого 20 квітня, глобальні реалізовані прибутки від криптовалюти досягли 163 мільярдів доларів, тобто вони зросли на понад 400% порівняно з показниками, які були роком раніше.
За даними компанії, зростання цін на провідні криптовалюти біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH) допомогло інвесторам збільшити річні прибутки від 32,5 мільярда доларів, зафіксованих у 2020 році.
І BTC, і ETH досягли нових історичних максимумів у 2021 році. Ціна на біткоїн перевищила позначку в 69 000 доларів за монету, а ефір, нативна монета в блокчейні Ethereum, досяг нового піку вище 4 800 доларів.
Хоча рік вони закрили значно нижче, однак ці дві монети все одно торгувалися набагато вище того рівня, на якому вони відкрили рік, а це означає, що більшість інвесторів завершили рік із величезними прибутками.
Ethereum обігнав біткоїн
Однією з помітних тенденцій того року, яку виділив Chainalysis, стало те, що друга за розміром криптовалюта на ринку Ethereum принесла більше реалізованих прибутків, аніж король криптовалют BTC.
У той час як загальний реалізований прибуток від ефіру в усьому світі досяг 76,3 мільярда доларів, той самий показник для біткоїну складає 74,7 мільярда доларів.
За даними Chainalysis, незначна перевага Ethereum у порівнянні з біткоїном здебільшого була зумовлена вибухом сектору децентралізованих фінансів (DeFi).
Американські інвестори лідирують з 47 млрд доларів
Якщо подивитись на порівняльний аналіз по країнах, американські криптоінвестори знаходяться далеко попереду. У 2021 році реалізований прибуток американських інвесторів сягнув позначки в 47 млрд доларів. Цей показник набагато вище, ніж у Великої Британії (8,2 млрд доларів), Німеччини (5,8 млрд доларів), Японії (5,5 млрд доларів) та Китаю (5,1 млрд доларів).
Російські інвестори увійшли в топ-10, отримавши від криптоінвестицій 4,3 млрд доларів.
Загалом, за даними звіту, китайські інвестори значно відстали від інвесторів у США, Великій Британії та Німеччині, коли йдеться про реалізовані прибутки у 2021 році.
Згідно зі звітом, хоча загальний реалізований прибуток Китаю підскочив з 1,7 млрд доларів у 2020 році до 5,1 млрд доларів минулого року, такий темп зростання у 194% був нижчим, аніж на трьох інших провідних ринках.
Реалізовані прибутки криптоінвесторів в Сполучених Штатах зросли на 476%. У Великій Британії вони піднялися на 431%, а в Німеччині – на 423%. За даними Chainalysis, «Низькі темпи зростання Китаю, скоріш за все, відображають зниження криптовалютної активності в країні після проведення урядом репресій».