Користувачі Realm зможуть використовувати децентралізовану рекламу та заробляти при відвідуванні метавсесвіту.

Завдяки партнерству гравці будуть вмикати чи вимикати цю функцію за власним бажанням.

Realm об’єднався з децентралізованою рекламною біржею Alkimi Exchange, щоб надавати прозору рекламу без жодних шахрайств на тих платформах метавсесвіту, де можна грати та заробляти.

Alkimi створили на базі Hypergraph від Constellation, і ця платформа прагне забезпечити обмін цінностями для рекламодавців, видавців та гравців цієї галузі.

Згідно з повідомленням для преси, партнерство передбачає, що Realm і Alkimi узгоджують основні цінності, щоб забезпечити стале рекламне середовище. Завдяки співпраці Realm може використовувати технологію платформи на базі Hypergraph для стимулювання гравців, і це сприятиме заробіткам на рекламі.

Метавсесвіт набирає великих масштабів, тому великі бренди та постачальники прагнуть скористатися цієї технологією, щоб привабити більше потенційних клієнтів.

Компанії-партнери надають рекламу, і гравці можуть обирати, вмикати цю функцію чи ні, отримувати доступ до «спеціального брендового контенту» або зберігати контроль над своїми даними.

«Партнерство Realm з Alkimi дає нам змогу використовувати прибутки від існуючих рекламних форматів, а потім у досить прозорий спосіб ділитися цими прибутками із гравцями, які створюють дані», — повідомив Метью Ларбі, співзасновник і генеральний директор Realm.

Створення персоналізованого мікровсесвіту NFT

Платформа Realm для мобільних пристроїв та заробітку (P2E) забезпечує середовище метавсесвіту, де гравці та митці мають унікальну можливість створювати колекції невзаємозамінних токенів (NFT) у «царстві».

Таким чином, гравець або митець може створити персоналізований мікровсесвіт NFT з унікальною музикою, мистецтвом та іграми. Потім користувачі можуть створити цілий світ метавсесвіту як ERC-1155 NFT-токен, який можна продавати на ринку OpenSea.

Окрім того, Realm пропонує платформу, де гравці можуть досліджувати NFT-простір, в якому вони можуть відкривати, торгувати та збирати NFT.