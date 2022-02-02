За словами аналітика, у лютому можемо спостерігати зелена свічка, якщо позначка 37 000 доларів стане ключовою місячною підтримкою, то, можливо, відкриється шлях до 50 000 доларів.

Цього тижня ціна біткоїну не змогла перевищити 39 000 доларів, він кілька разів наближався до цього рівня після того, як минулого тижня піднявся від мінімумальних 33 000 доларів.

Зараз BTC впав на 2% і спробує знову перевірити рівень підтримки в 38 тисяч доларів, і, якщо не зможне утримати цей рівень, то це може призвести до подальшого падіння флагманської криптовалюти.

Криптотрейдер і аналітик, який відомий під псевдонімом Rekt Capital, стверджує, що завдяки падінню біткоїн тримається у фазі консолідації, і на тижневому графіку видно, що рівень підтримки та опору знаходиться на двох експоненційних ковзних середніх (EMA).

За його словами, ціна біткоїну опустилася нижче двох EMA, які у макровигляді представляють область середнього діапазону.

«Оскільки BTC втратив свою область середнього макродіапазону, яка була його підтримкою… [він] повернувся до області низького макродіапазону (зелений колір). Однак у макровигляді BTC й досі консолідується між $28000-68000 (зелений і червоний кольори)», — зазначив він у твіті, опублікованому в середу.

Графік, де зображено ціну BTC нижче двох EMA. Джерело: Rekt Capital у Twitter .

On the micro scale, #BTC has broken down from the micro-range formed by the two EMAs This EMA-formed range figured as the macro Mid-Range Because macro-wise, $BTC is still just consolidating inside its Re-Accumulation range ($28000-$68000; green-red)#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QWbRHwVS24 — Rekt Capital (@rektcapital) January 9, 2022

Аналітик каже, що біткоїн, таким чином, збирається торгуватися в нижній половині свого низького діапазону максимумів на рівні 28-68 тис. доларів. Еталонна криптовалюта залишиться в цьому «макродіапазоні протягом наступних тижнів», — додав Rekt.

Він підкреслює, що діапазон $43-48 тис. доларів є критичним бар'єром, нижче якого ціна BTC, ймовірно, буде коливатися, доки бики не повернуть дві EMA. На думку аналітика, якщо цей сценарій спрацює, то завдяки новмоу імпульсу біткоїн повернеться у верхню половину на рівні $28–68 тис. доларів.

Weeks ago, #BTC lost its Mid-Range as support Which means BTC will occupy the lower half of the $28K-$68K macro range for the next weeks BTC will stay below $43-$48K until BTC is able reclaim these two EMAs to confirm a return into the upper half of the range#Crypto #Bitcoin https://t.co/2Gs7jL6cvo pic.twitter.com/6m1SWgtSZG — Rekt Capital (@rektcapital) February 2, 2022

BTC налаштований на «зелений лютий»

Дивлячись на місячну підтримку, аналітик зазначає, що наразі у біткоїну було три послідовних негативних закриття. Сюди входить січень, коли BTC/USD знизився більше ніж на 20%.

За словами Rekt, біткоїн, ймовірно, в лютому зробить розворот. Його робить такий прогноз тому, що місячна свічка демонструє повторне тестування і відскік від важливого рівня в 37 000 доларів.

Beyond the green Monthly support level, #BTC has only ever seen a 3-month downtrend, at most The last time $BTC experienced a 3-month downtrend beyond the green level… BTC enjoyed a green Monthly candle Could BTC be setting itself up for a green February?#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/MJQXv4QC0q — Rekt Capital (@rektcapital) February 2, 2022

«Востаннє BTC успішно перетворив цей рівень на підтримку в серпні 2021 року, [і] цей повторний тест передував зростанню до $50 000», — додав він.

Востаннє біткоїн відскочив від мінімуму в 30 тис. доларів у липні 2021 року, коли піднявся до максимумів у понад 52 тис. доларів, за яким відбулося повторне тестування позначки в 40 тис. доларів, а потім у листопаді він знову підскочив до свого історичного максимуму.