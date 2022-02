За словами аналітика, у лютому можемо спостерігати зелена свічка, якщо позначка 37 000 доларів стане ключовою місячною підтримкою, то, можливо, відкриється шлях до 50 000 доларів.

Цього тижня ціна біткоїну не змогла перевищити 39 000 доларів, він кілька разів наближався до цього рівня після того, як минулого тижня піднявся від мінімумальних 33 000 доларів.

Зараз BTC впав на 2% і спробує знову перевірити рівень підтримки в 38 тисяч доларів, і, якщо не зможне утримати цей рівень, то це може призвести до подальшого падіння флагманської криптовалюти.

Криптотрейдер і аналітик, який відомий під псевдонімом Rekt Capital, стверджує, що завдяки падінню біткоїн тримається у фазі консолідації, і на тижневому графіку видно, що рівень підтримки та опору знаходиться на двох експоненційних ковзних середніх (EMA).

За його словами, ціна біткоїну опустилася нижче двох EMA, які у макровигляді представляють область середнього діапазону.

«Оскільки BTC втратив свою область середнього макродіапазону, яка була його підтримкою… [він] повернувся до області низького макродіапазону (зелений колір). Однак у макровигляді BTC й досі консолідується між $28000-68000 (зелений і червоний кольори)», — зазначив він у твіті, опублікованому в середу.

Графік, де зображено ціну BTC нижче двох EMA. Джерело: Rekt Capital у Twitter .

