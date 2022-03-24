Революція віртуальної реальності: 3 монети цього сектору

За прогнозами, метавсесвіт стане наступним сектором, який активно зростатиме у криптовсесвіті. Однак метавсесвіту передувала віртуальна реальність. Оскільки віртуальна реальність стає все більш досконалою, тепер вона повністю інтегрується в блокчейн-екосистему. І ось чому:

Віртуальна реальність має широке застосування в бізнесі та галузі розваг.

Окрім того, VR вважають майбутнім етапом взаємодії між людьми.

Блокчейн-технологія може допомогти зробити віртуальну реальність більш децентралізованою та приватною.

Якщо бажаєте скористатися перевагами розквіту віртуальної реальності, нижче наводимо три найпопулярніші монети, які можна придбати.

CEEK VR (CEEK)

CEEK VR (CEEK) — це цікавий VR-проєкт, який хоче принести метавсесвіт у музику та розваги. Просто задумайтесь. Уявіть, що ви можете відвідати живий концерт ваших улюблених співаків. Або зможете спостерігати, як ваші улюблені спортсмени займаються своєю справою.

Джерело даних: Tradingview

Метою CEEK є зробити це реальністю, а також здійснити повну інтеграцію NFT. За допомогою цього проєкту творці контенту можуть монетизувати свою роботу у більш простий спосіб та отримати нові джерела заробітку. CEEK – це майбутнє потокової передачі музики, і тому вам варто звернути увагу на цей проєкт.

High Street (HIGH)

High Street (HIGH) — це токен метавсесвіту, який поєднує в собі віртуальну реальність і гру, щоб дати можливість заробляти на іграх. Цей проєкт прагне розробити унікальну мережу цифрових спільнот, які зможуть займатися захоплюючою діяльністю у віртуальному світі. Наприклад, якщо у вас колись було бажання взяти участь в автоперегонах, ви могли б це зробити в цьому цифровому всесвіті.

ApeCoin (APE)