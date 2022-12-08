Ripple продовжує падати на тлі судового процесу XRP проти SEC, а от MCADE розпродає свої передпродажні пропозиції

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Є багато причин, чому інвестори залишають Ripple прямо зараз. Основна причина полягає в тому, що Ripple — це, по суті, корпорація, і люди нарешті почали розуміти це. Корпоративне правління Ripple може фактично диктувати, що відбуватиметься в мережі. Крім того, більше 70% монет Ripple належать лише 10 користувачам. Це різко суперечить ідеологічним засадам криптовалюти, адже користувачі мають контролювати мережу. Окрім цього, на ціну також впливає поточна судова справа між SEC і Ripple. Було б наївно сподіватися, що інвестори будуть і надалі довіряти, коли на компанію можуть накласти величезний штраф, якщо суд прийме таке рішення. Немає сенсу інвестувати в компанію чи організацію, якій неминуче загрожує судовий процес. Справа Ripple є складною. У грудні 2020 року регулятор SEC подав проти компанії позов, стверджуючи, що продаж XRP представляв собою пропозицію незареєстрованих цінних паперів, орієнтовна вартість яких перевищує 1,38 млрд доларів! Генерального директора та голову правління звинувачують у підбурюванні та сприянні порушенням Ripple. Очевидно, той факт, що керівників корпорації Ripple допитують у справі про підбурювання та сприяння злочину на суму 1,3 млрд доларів, сприятиме зниженню цін. Ціна Ripple продовжує падати Напочатку Ripple позиціонувалася як швидка та безпечна мережа. Однак з моменту свого створення вона не виправдала своїх обіцянок, до того ж, є багато інших блокчейнів, які виявилися набагато швидшими та значно ефективнішими. Ripple наразі не має жодного життєздатного варіанту використання, враховуючи рівень інновацій на загальному крипторинку. Якщо порівнювати з тим роком, коли Ripple стала популярною, сьогодні існує блокчейн для всього. Це вже не найшвидша чи найдешевша новинка, навіть близько не так. Колись XRP досяг максимальних 75 доларів, а зараз коштує лише 9 доларів. Звичайно, значною мірою це можна пояснити загальним падінням криптофінансових ринків, та у Ripple дійсно є серйозні проблеми, з якими потрібно боротися. Можливо, використання його в якості системи фінансових переказів не таке вже надійне, як заявляють. Зараз банки можуть випускати власні стейблкоїни, і навряд чи вони просто перейдуть на нову систему з Ripple в якості посередника, якою б швидкою вона не була. Натомість вони, скоріше за все, побудують власну внутрішню систему. Ціна Ripple падає через вагому причину. У статті Forbes навіть зазначили, що, можливо, Ripple — це просто шахрайство. Що таке Metacade? Metacade є набагато кращим варіантом, і інвестори зараз активно долучаються до його передпродажу. Metacade — це онлайновий ігровий хаб у Web3-просторі, де гравці можуть взаємодіяти між собою, а також інвестувати. Це місце, де можна заробляти, будувати та спілкуватися в ігровому просторі Web3. Звучить як мантра цієї спільноти. Мета цього проєкту — створити віртуальний простір, де люди зі схожими інтересами зможуть зібратися разом та насолодитися всім, що стосується GameFi-сектору. Він прагне створити першу в світі криптоаркаду P2E, яка керується спільнотою, а також надати можливість кожному відчути все, що пропонує культура Web3. MCADE — це нативний токен Metacade, який має кілька варіантів використання на цій платформі. Користувачі можуть заробити більше токенів, якщо зроблять свій внесок в роботу спільноти чи застейкають монети. Спільнота отримує потоки доходу від реклами, Р2Е-аркади, турнірів та публікацій списків вакансій. Також будуть проводити змагання, де переможці зможуть отримати призи, а гравці зможуть спілкуватися один з одним і скористатися ігровими можливостями. Чи вдасться Metacade захопити ринок Web3-ігор? Його аудиторія гравців молода, підготовлена та надзвичайно зацікавлена. Більше того, він готовий розширюватися. Онлайн-продукти все більше піддаються гейміфікації. В основному це означає, що люди хочуть грати в ігри, щоб отримати призи. Водночас кіберспорт стає все більш реальною кар’єрою та багатомільярдною галуззю. І ця тенденція буде посилюватися, адже метавсесвіт стає дедалі помітнішим у нашому житті. Коли це станеться, Metacade має дуже гарні шанси захопити цей ринок, адже ця універсальна платформа пропонує все, що пов’язано з іграми. Можна інвестувати в корпорацію, якій, можливо, за рішенням суду доведеться сплатити 1,38 млрд доларів, і керівників якої можуть ув’язнити за злочини. Або ж можна інвестувати в проєкт Metacade, який прагне захопити прибутковий ринок та різними способами винагороджувати своїх учасників, наприклад, за допомогою Р2Е-ігор, стейкінгу, оголошень про криптовакансії, призів тощо. Токен MCADE від Metacade зараз набирає обертів, і його активно скуповують в рамках захоплюючого передпродажу. Натомість Ripple падає і може продовжити падати, залежить від того, яким буде рішення судового процесу. Суть полягає в тому, що користувачі Web3 хочуть інвестувати в структури, які керуються спільнотою та дають винагороди учасникам, а не корпораціям, що зберігають контроль і прибуток. Саме тому Metacade є набагато кращим варіантом. Взяти участь у передпродажу Metacade можна тут. Поділитися цією статтею Категорії Аналіз Теґи Ripple