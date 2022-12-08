Ripple продовжує падати на тлі судового процесу XRP проти SEC, а от MCADE розпродає свої передпродажні пропозиції

Ripple (XRP) різко падає через тривалу нормативну невизначеність довкола цієї монети. На противагу цьому, інвестори виявляють підвищений інтерес до Metacade (MCADE).

Зараз відбувається передпродаж Metacade, і його активно скуповують, адже інвестори заходять в ігровий простір Web3, бо ця ніша може виявитися досить прибутковою.

Чому Ripple падає?

Є багато причин, чому інвестори залишають Ripple прямо зараз. Основна причина полягає в тому, що Ripple — це, по суті, корпорація, і люди нарешті почали розуміти це. Корпоративне правління Ripple може фактично диктувати, що відбуватиметься в мережі. Крім того, більше 70% монет Ripple належать лише 10 користувачам. Це різко суперечить ідеологічним засадам криптовалюти, адже користувачі мають контролювати мережу.

Окрім цього, на ціну також впливає поточна судова справа між SEC і Ripple. Було б наївно сподіватися, що інвестори будуть і надалі довіряти, коли на компанію можуть накласти величезний штраф, якщо суд прийме таке рішення. Немає сенсу інвестувати в компанію чи організацію, якій неминуче загрожує судовий процес.

Справа Ripple є складною. У грудні 2020 року регулятор SEC подав проти компанії позов , стверджуючи, що продаж XRP представляв собою пропозицію незареєстрованих цінних паперів, орієнтовна вартість яких перевищує 1,38 млрд доларів! Генерального директора та голову правління звинувачують у підбурюванні та сприянні порушенням Ripple.

Очевидно, той факт, що керівників корпорації Ripple допитують у справі про підбурювання та сприяння злочину на суму 1,3 млрд доларів, сприятиме зниженню цін.

Ціна Ripple продовжує падати

Напочатку Ripple позиціонувалася як швидка та безпечна мережа. Однак з моменту свого створення вона не виправдала своїх обіцянок, до того ж, є багато інших блокчейнів, які виявилися набагато швидшими та значно ефективнішими. Ripple наразі не має жодного життєздатного варіанту використання, враховуючи рівень інновацій на загальному крипторинку. Якщо порівнювати з тим роком, коли Ripple стала популярною, сьогодні існує блокчейн для всього. Це вже не найшвидша чи найдешевша новинка, навіть близько не так.

Колись XRP досяг максимальних 75 доларів, а зараз коштує лише 9 доларів. Звичайно, значною мірою це можна пояснити загальним падінням криптофінансових ринків, та у Ripple дійсно є серйозні проблеми, з якими потрібно боротися. Можливо, використання його в якості системи фінансових переказів не таке вже надійне, як заявляють.

Зараз банки можуть випускати власні стейблкоїни, і навряд чи вони просто перейдуть на нову систему з Ripple в якості посередника, якою б швидкою вона не була. Натомість вони, скоріше за все, побудують власну внутрішню систему. Ціна Ripple падає через вагому причину. У статті Forbes навіть зазначили, що, можливо, Ripple — це просто шахрайство .

Що таке Metacade?

Metacade є набагато кращим варіантом, і інвестори зараз активно долучаються до його передпродажу. Metacade — це онлайновий ігровий хаб у Web3-просторі, де гравці можуть взаємодіяти між собою, а також інвестувати. Це місце, де можна заробляти, будувати та спілкуватися в ігровому просторі Web3. Звучить як мантра цієї спільноти.

Мета цього проєкту — створити віртуальний простір, де люди зі схожими інтересами зможуть зібратися разом та насолодитися всім, що стосується GameFi-сектору. Він прагне створити першу в світі криптоаркаду P2E, яка керується спільнотою, а також надати можливість кожному відчути все, що пропонує культура Web3.

MCADE — це нативний токен Metacade, який має кілька варіантів використання на цій платформі. Користувачі можуть заробити більше токенів, якщо зроблять свій внесок в роботу спільноти чи застейкають монети. Спільнота отримує потоки доходу від реклами, Р2Е-аркади, турнірів та публікацій списків вакансій. Також будуть проводити змагання, де переможці зможуть отримати призи, а гравці зможуть спілкуватися один з одним і скористатися ігровими можливостями.

Чи вдасться Metacade захопити ринок Web3-ігор?

Його аудиторія гравців молода, підготовлена та надзвичайно зацікавлена. Більше того, він готовий розширюватися. Онлайн-продукти все більше піддаються гейміфікації. В основному це означає, що люди хочуть грати в ігри, щоб отримати призи. Водночас кіберспорт стає все більш реальною кар’єрою та багатомільярдною галуззю.

І ця тенденція буде посилюватися, адже метавсесвіт стає дедалі помітнішим у нашому житті.

Коли це станеться, Metacade має дуже гарні шанси захопити цей ринок, адже ця універсальна платформа пропонує все, що пов’язано з іграми.

Можна інвестувати в корпорацію, якій, можливо, за рішенням суду доведеться сплатити 1,38 млрд доларів, і керівників якої можуть ув’язнити за злочини. Або ж можна інвестувати в проєкт Metacade, який прагне захопити прибутковий ринок та різними способами винагороджувати своїх учасників, наприклад, за допомогою Р2Е-ігор, стейкінгу, оголошень про криптовакансії, призів тощо.

Токен MCADE від Metacade зараз набирає обертів, і його активно скуповують в рамках захоплюючого передпродажу. Натомість Ripple падає і може продовжити падати, залежить від того, яким буде рішення судового процесу.

Суть полягає в тому, що користувачі Web3 хочуть інвестувати в структури, які керуються спільнотою та дають винагороди учасникам, а не корпораціям, що зберігають контроль і прибуток. Саме тому Metacade є набагато кращим варіантом.