Протягом останніх двох днів Ripple (XRP) торгується боком. Монеті вдалося продемонструвати пристойний висхідний імпульс, але, здається, зараз альткоїн збавляє оберти. Отож, як зміниться цінова дія в найближчій перспективі? Розглянемо деякі фактори:

Ripple продемонстрував слабкість, намагаючись подолати свою 200-денну EMA.

Це свідчить про те, що вирішальний бичачий прорив, який ми бачили, ось-ось відступить.

Найближчими днями ця монета може впасти до позначки в 0,62 долара.

Джерело даних: Tradingview

Кінець висхідного тренду Ripple (XRP)

Цілком ймовірно, що багато монет дещо просядуть після того, як вони зростали протягом останнього тижня. Однак, схоже, для Ripple кінець тренду настав набагато швидше, аніж очікувалося. Протягом останніх двох торгових сесій монета в основному торгується боком. Фактично прибуток XRP за останні 24 години становив менше ніж 1%.

Крім того, монета зіткнулася з великим опором на 200-денній EMA на рівні 0,85 долара. Минулого тижня було кілька невдалих спроб подолати цей поріг, і бики можуть вирішити зафіксувати прибутки, а це може спричинити величезний тиск продажу.

Якщо XRP не вдасться перевищити позначку в 0,85 долара, то, ймовірно, монета впаде до 0,62 долара. Тобто падіння становитиме майже 25%. Індикатор RSI також залишається нейтральним, а розбіжність ковзних середніх (MACD) тримається вище середньої лінії. Всі ці показники свідчать про те, що бичачий тренд сповільнюється. Отже, XRP має більші ризики зниження, аніж потенціал до зростання.

Чи варто зараз купувати Ripple (XRP)?

Відповідь буде неоднозначною. Найкраща точка входу для бичачої торгівлі буде знаходитися вище 0,85 долара, тобто вище 200-денної EMA. Однак якщо XRP не вдасться подолати цей поріг, ми побачимо різке падіння токена.

Таким чином, радимо почекати десь близько тижня і купувати, лише якщо монета впаде до 0,62 долара. Ця рекомендація стосується і довгострокових інвесторів.