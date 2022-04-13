Після тривалого очікування Shiba Inu (SHIB) нарешті внесли у списки на Robinhood. Сьогодні відбувся лістинг цієї мем-монети, а також інших провідних криптовалют, серед яких Polygon (MATIC), Solana (SOL) і Compound (COMP).

Лістинг відбувся після того, як цілий рік спільнота SHIB активно лобіювала цю ідею, минулого року її учасники збирали підписи, щоб звернутись до Robinhood з проханням здійснити лістинг цієї мем-монети на собачу тематику.

Лише минулого року генеральний директор Robinhood Влад Тенєв зазначив, що американська торгова платформа не планує найближчим часом проводити лістинг SHIB на своїй біржі, а в звіті про прибутки в четвертому кварталі 2021 року він повідомив:

«Ми все обмірковуємо. Ми не хочемо провокувати SEC вводити вимоги до реєстрації криптовалют».

Однак Robinhood зробив лише офіційне оголошення, і, схоже, зазначені монети ще не продаються на платформі.

Robinhood вже підтримує Dogecoin (DOGE), який також є мем-монетою на собачу тематику.

Після цієї новини ціна Shiba Inu (SHIB) зросла

Щойно оприлюднили новину про лістинг SHIB на Robinhood, ціна SHIB піднялася більше ніж на 10%, а на момент написання цього матеріалу вона вже зросла на 15,65%.

Після того, як монета зазнала падіння у період з кінця листопада 2021 року до кінця січня 2022 року, тривалий час ціна Shiba Inu залишалася нижче позначки в 0,00003 долара. Спільнота SHIB очікує, що завдяки лістингу на Robinhood ціна цієї мем-монети принаймні підніметься вище 0,00003 долара, адже, окрім того, скоро має відбутися запуск метавсесвіту Shiba Inu.

Плани інтегрувати Bitcoin Lightning в Robinhood

На цьогорічній конференції Bitcoin Conference 2022 в Майамі Апарна Ченнапрагада,

головний продуктовий директор в Robinhood, розкрила плани компанії інтергувати Bitcoin Lightning Network у свою платформу, щоб підвищити швидкість транзакцій.

Lightning Network — це мережа рівня 2, побудована на Bitcoin, яка дозволяє здійснювати швидкі транзакції за набагато меншу вартість.

У нещодавній публікації представники Robinhood повідомили:

«Те, що ми додали функції відправки та отримання, — це лише перший крок у захоплюючій подорожі Robinhood Crypto. Ми розробляємо продукти так, щоб у клієнтів були більші можливості роботи зі своїми гаманцями, та знижуємо для людей витрати всюди, де це можливо, щоб їм було приємно користуватися нашою криптовалютною екосистемою».