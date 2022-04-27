Генеральний директор Robinhood Влад Тенєв заявив у своєму блозі в вівторок, що «дублювання ролей і посадових функцій» стало однією з тих причин, чому компанія вирішила звільнити своїх співробітників.

В Robinhood повідомили, що звільнять 9% штатних співробітників, бо протягом останніх кількох років вони швидко розширювалися, а зараз виникла необхідність скоротити штат.

Цей додаток для торгівлі, який створили у 2013 році, заявляє, що кількість їхніх співробітників зростала в геометричній прогресії протягом 2020 року та першої половини 2021 року. Оскільки попит клієнтів зріс через пандемію та локдаун, фіскальні стимули і низькі процентні ставки, то довелося збільшити штат компанії від 700 до 3800 осіб.

Однією з причин стало дублювання ролей

Генеральний директор Влад Тенєв заявив у своєму блозі в вівторок, що швидке зростання компанії неминуче призвело до «дублювання ролей і посадових функцій, а також до більшої кількості шарів і складності, ніж це насправді потрібно».

Він додав, що саме ці фактори компанія враховувала, коли приймала важке рішення про звільнення співробітників.

«Ми дійшли висновку, що рішення скоротити персонал Robinhood є правильним, і це дозволить підвищити ефективність, збільшити нашу швидкість та гарантувати, що ми активно реагуємо на мінливі потреби наших клієнтів».

Robinhood прагне досягти стратегічних цілей

За словами генерального директора, скорочення штату є «свідомим кроком», який допоможе компанії реалізовувати свої стратегічні цілі. Також він сприятиме подальшому досягненню цілей у сфері демократизації фінансів.

«Протягом всього 2022 року ми будемо активно займатися розвитком наших продуктів і представимо нові важливі продукти в секторі брокерських послуг, криптовалюти, а також в секторі видатків та заощаджень», – написав Тенєв.

Протягом останніх двох років кількість облікових записів користувачів у Robinhood збільшився від 5 млн до 22 млн. Окрім того, прибутки зросли десь від 278 млн доларів у 2019 році і до понад 1,8 млрд доларів у 2021 році. GameStop і Dogecoin стали тими двома активами, якими найбільше торгують у цьому додатку.

За повідомленнями, баланс компанії, яка стала публічною минулого року, становить понад 6 млрд доларів. У четвер ця американська компанія оприлюднить дані щодо своїх прибутків за перший квартал.

Після повідомлення про скорочення штату акції Robinhood різко впали, на момент закриття ринку акції компанії втратили 3,75%.