Основні тези

У першому кварталі цього року компанія Robinhood витратила більше, ніж будь-яка інша криптокомпанія, на лобіювання, вона пожертвувала 610 000 доларів США, а потім звільнила 9% своїх штатних працівників

У першому кварталі Coinbase пожертвувала на 62% менше, ніж у попередньому кварталі, бо їй довелося збільшити витрати на рекламу на SuperBowl; а тоді звільнила 18% своїх працівників

Витрати на політичне лобіювання в криптовалюті загалом дещо зросло в першому кварталі 2022 року порівняно з попереднім кварталом, незважаючи на падіння ринку

П’ять найбільших компаній пожертвували 1,8 млн доларів

Наближаються важливі проміжні вибори в США, коли демократи та республіканці змагаються один з одним, щоб отримати контроль над палатами Сенату.

Якщо подивитися на цьогорічне політичне фінансування, то ось що виявиться: криптовалютні компанії все більше й більше заходять в політичний простір, цього року ціла низка компаній витратила купу грошей на політичне лобіювання, незважаючи на цьогорічне падіння ринкових цін, масові звільнення та загальний спад обсягів торгівлі.

Robinhood робить найбільше політичних пожертвувань

У квітні компанія Robinhood оголосила, що звільнить 9% своїх штатних працівників, оскільки падіння ринків сильно вдарило по криптовалютним і біржовим брокерам. Однак це відбулося після того, як у попередньому кварталі вони пожертвували на лобіювання більше коштів, ніж будь-яка інша криптокомпанія, а саме 610 000 доларів США, що на 42% більше порівняно з 430 000 доларів, які були витрачені в 4 кварталі 2021 року.

На графіку нижче видно, що Blockchain Association, Coinbase, Ripple Labs і Dapper Labs закривають п’ятірку компаній, які витрачають на лобіювання найбільше.

Якщо подивитися на цифри в цілому, в 4 кварталі 2021 року загальна сума пожертвувань майже не змінювалася порівняно з 1 кварталом 2022 року. Хоча у листопаді 2021 року (тоді біткоїн торгувався за 68 000 доларів) ринки досягли своїх історичних максимумів, та в 1 кварталі 2022 року настрої погіршилися, тому примітно, що ці витрати тримаються на високому рівні.

З огляду на те, що у другому кварталі 2022 року ведмежий ринок знаходився в самому розпалі, можна було б очікувати, що після того, як оприлюднили показники другого кварталу, ці витрати мали б знизитися.

Проте, як зазначено вище, якщо зробити більш детальний аналіз, видно деякі суттєві зміни порівняно з попереднім кварталом. Як ми вже згадували, компанія Robinhood збільшила свої витрати, і цей крок є повною протилежністю діям іншої компанії, яка нещодавно також скоротила свій штат. Мова йде про Coinbase.

Ця відома публічна біржа пожертвувала найбільше в 4 кварталі 2021 року – 740 000 доларів, однак у першому кварталі 2022 року ця цифра впала на 62%. Це сталося у той час, як у лютому вони витратили славнозвісні 14 млн доларів на хвилинну рекламу на SuperBowl. Через чотири місяці Coinbase звільнила 18% своїх працівників, тобто роботу втратили 1100 людей.

Оскільки проміжні вибори вже не за горами, на лобіювання звертають все більше уваги. Хоча ці витрати зростають щоразу, коли наближаються вибори, та зараз зворотною стороною є те, що цьогоріч ринок криптовалюти перебуває у вільному падінні, і про це свідчать вищезгадані звільнення.

Тому незрозуміло, чи вдасться зберегти такий рівень витрат на лобіювання й надалі. Будемо сподіватися, що людей більше не будуть звільняти.

Джерело

OpenSecrets.org