Найвпливовіші чоловіки і жінки світу зібралися в швейцарському Давосі, щоб взяти участь у Всесвітньому економічному форумі. На різноманітних майданчиках переважно обговорюють російське вторгнення, інфляцію та податки. Однак поза увагою не залишаються і біткоїн з криптовалютою.

ВЕФ – це щорічний міжнародний захід, на якому збирається десь дві тисячі політиків, представників бізнесу та міжнародних організацій, вчених, організацій громадянського суспільства та журналістів.

Криптовалюта є лідером на набережній Давосу

За даними інформаційного агентства Reuters, криптокомпанії панують на набережній Давосу. Ця вулиця знаходиться біля конференц-центру, де є ресторани та магазини. Під час щорічного ВЕФ набережну традиційно заполоняють представники банків та інших великих фінансових гравців.

Цього року визначається майбутнє. Очевидно, що під час бичачого ринку в криптовалютному секторі заробили багато коштів, адже представники багатьох компаній можуть дозволити собі прогулятися по набережній Давосу. Звісно, їхньою метою є привернути увагу політиків та бізнес-лідерів до свого проєкту.

«Це величезний крок для криптогалузі, адже ми завжди були проти Давосу», — заявив представник цієї галузі каналу CNBC. Це особливо актуально для власників біткоїну, адже цю криптовалюту створили у відповідь на провал централізованого фінансового світу. У Давосі зібралися усі могутні люди світу, тому ВЕФ просто випромінює в простір, що вони за центральну владу. Біткоїн тут ніхто не представляє, але його досить часто обговорюють учасники ВЕФ і ті, хто гуляє на набережній Давосу.

Піца та NFT

Для прикладу, минулої неділі компанія Tether (відома своїм стейблкоїном USDT) роздала на набережній Давосу безкоштовну піцу. Це відбулося на честь Дня біткоїн-піци.

Компанія RollApp, яка продає невзаємозамінні токени (NFT), відкрила на головній вулиці NFT-магазин, щоб просувати цифрові предмети колекціонування. У розмові з агенцією Reuters і каналом CNBC учасники зазначили, що криптосектор заполонив 50-60% магазинів і барів на набережній Давосу.

Однак криптовалюта грає важливу роль не лише на набережній, ви зіштовхуєтеся з нею, як тільки прибуваєте в Давос. Як тільки відвідувачі ВЕФ виходять із літака в Цюріху або приїжджають на залізничний вокзал в Давосі, їх атакують вивіски, які рекламують емітента стейблкоїну Circle і криптоброкера Bitcoin Suisse.

Варто зазначити, що криптовалюту також обговорювали під час цьогорічного ВЕФ. Джеремі Аллер, голова та генеральний директор Circle Pay, і Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple, сиділи поруч у понеділок й обговорювали під час брифінгу грошові перекази та цифрові гроші. За словами Аллера, світ знаходиться на шляху до того, коли концепція транскордонного платежу звучить так само безглуздо, як і концепція транскордонного електронного листа.

Рей Даліо розповідає про біткоїн

Знаходиться у Давосі і мільярдер та менеджер хедж-фонду Рей Даліо. Про це він розповів в ефірі американського каналу новин CNBC, де обговорювалися різні теми.

Він песимістично висловився стосовно американської економіки та політики центрального банку США:

«Федеральна резервна система буде продавати, приватні особи будуть продавати, іноземці будуть продавати, й уряд Сполучених Штатів буде продавати, адже він має фінансувати свій дефіцит. Виникне проблема попиту та пропозиції, що призведе до стисення».

Готівка – це сміття

Даліо заявив, що готівка й досі залишається сміттям. «Звісно, готівка – це сміття», – сказав Даліо. «Чи знаєте ви, як швидко ваша готівка втрачає свою купівельну спроможність?»

«Коли я називаю готівку сміттям, я маю на увазі всі валюти по відношенню до євро, по відношенню до ієни. Усі ці валюти, як і валюти 1930-х років, знецінюються відносно товарів і послуг», – пояснив Даліо. При цьому криптовалюту він називає цифровим золотом.

Біткоїн – це цифрове золото

«Я вважаю, криптовалюти та блокчейн – це чудово», – заявив Даліо. «Але давайте назвемо це цифровим золотом. Гадаю, цифрове золото, до якого належить і біткоїн, – це те, що, ймовірно, добре підходить для диверсифікації, адже допомагає знайти альтернативу золоту, має невелику позицію по відношенню до золота та до інших активів».

Під цією невеликою позицією він має на увазі портфелі інвесторів. Такі слова з вуст Рея Даліо багато про що говорять. Давайте пояснимо, хто він такий: у 1975 році він заснував власний фонд Bridgewater. Наразі Bridgewater є найбільшим у світі хедж-фондом, його капітал становить приблизно 150 млрд доларів. З моменту свого створення цей фонд виплатив інвесторам 52,2 млрд доларів – більше, ніж будь-який інший хедж-фонд у світі.

Нові ідеї

Проте не можна (поки що) порівнювати Даліо з Майклом Сейлором. Даліо не кричить на всі боки, що біткоїн — найкращий винахід після нарізного хліба. Однак примітно, що його думка стосовно біткоїну суттєво змінилася після Давосу 2020 року. Тоді він стверджував, що біткоїн не є грошима, адже він не виступає засобом збереження вартості чи засобом обміну. Тепер Даліо тримає біткоїн у своєму особистому інвестиційному портфелі.

Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте бере участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) протягом двох днів. Міністерка фінансів Кааґ, міністр оборони Оллонґрен, міністерка соціальних справ і зайнятості ван Генніп, міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва в галузі розвитку Шрайнемахер, а також держсекретар інфраструктури та водного господарства Хейнен також відвідають Давос.