Протягом вихідний загальний ринок криптовалют демонстрував низькі результати.

З початком нового тижня ринок криптовалют демонструє низькі результати. За останні 24 години загальний крипторинок втратив майже 2% своєї вартості, і тепер його загальна ринкова капіталізація становить 1,9 трильйона доларів.

Біткоїн, провідна криптовалюта світу, сьогодні здешевшав на 1% і зараз торгується нижче позначки в 43 тисячі доларів. Ефір продовжує зіштовхуватися с перешкодами, і, якщо ведмежий забіг продовжиться, він може опуститися нижче психологічно важливого рівня в 3000 доларів.

ROSE, нативний токен Oasis Network, також знизився більше ніж на 2% за останні 24 години. На момент виходу цієї статті монета ROSE коштувала 0,2515 долара.

Цей проєкт має досить низькі результати, хоча Oasis Network й збирається запустити оновлення протоколу Damask . Кілька годин тому Oasis Foundation повідомив, що оновлення Damask відбудеться сьогодні трохи згодом.

В Oasis Foundation заявили, що оновлення Damask принесе багато покращень, зокрема підвищаться безпека та продуктивність, посиляться механізми управління, та збільшиться децентралізація.

Однак поки що незрозуміло, чи почне ROSE зростати, коли завершиться оновлення мережі.

Основні рівні, за якими варто спостерігати

4-годинний графік ROSE/USD наразі є ведмежим, оскільки протягом останніх кількох днів монета знижувалася. Технічні показники свідчать про те, що ROSE на даний момент демонструє низькі результати.

Наразі 14-денний індекс відносної міцності становить 42, хоча минулого тижня він був 68. RSI показує, що ROSE незабаром може увійти в зону перепроданості, якщо ведмежий імпульс продовжиться.

Цими вихідними показник MACD також впав у негативну зону, коли ведмеді взяли під контроль ринок. Якщо поточний ринковий імпульс збережеться, до кінця дня ROSE може впасти нижче першої важливої зони підтримки на рівні 0,2183 долара.

Проте основний рівень підтримки на позначці в 0,18836 долара має обмежити подальший рух вниз у короткостроковій перспективі.

Якщо бики повернуть собі контроль над ринком, то протягом найближчих годин ROSE може випробувати перший серйозний бар’єр на рівні 0,29356 долара.