У провідних ЗМІ досить часто проблему відмивання грошей називають недоліком криптовалют. Прихований характер, відсутність регулювання та можливість уникати дотримання правил KYC – ось лише декілька причин, чому недоброзичливці звинувачують криптовалюту в тому, що вона допомагає відмивати кошти.

З іншого боку, деякі експерти стверджують, що завдяки природі блокчейн-технології, яка має відкритий вихідний код, коли будь-хто може відстежувати гаманці онлайн, насправді у деяких випадках це може ускладнити відмивання грошей.

Це досить цікава тема, і щоб дізнатися більше, ми взяли інтерв’ю в того, хто розуміється на цьому набагато краще, ніж ми, – а саме у Чарльза Делінгпола, генерального директора та засновника компанії ComplyAdvantage, яка надає технологію боротьби з відмиванням грошей та допомагає організаціям управляти ризиками та боротися з фінансовими злочинами.

CoinJournal (CJ): Наскільки серйозною є проблема відмивання грошей у криптопросторі?



Чарльз Делінгпол, генеральний директор і засновник ComplyAdvantage (ЧД): 98% компаній заявляють, що вони або мають власну криптовалюту, або приймають криптовалюту чи працюють з нею, або ж планують надавати криптовалютні послуги вмайбутньому; криптовалюти швидко стають мейнстрімом. Це означає, що ризики регуляторних та фінансових злочинів, пов’язаних з криптовалютами, мають турбувати всі компанії.

Однак важливо пам’ятати, що незаконна діяльність займає дуже мізерну частку криптовалютних транзакцій. Згідно зі звітом платформи аналізу блокчейн-даних Chainalysis , який оприлюднили у січні 2022 року, у 2021 році обсяг незаконних криптотранзакцій становив 14 млрд доларів, що на 79% більше, ніж у 2020 році (7,8 млрд доларів). Однак оскільки загальна кількість криптотранзакцій швидко зростає, це становить лише 0,15% від криптовалютних операцій, що були здійснені в 2021 році.

CJ: Наскільки легше відмивати гроші через криптовалюту порівняно з традиційними фінансами чи реальним світом?



ЧД: Компанії, що працюють з традиційними фінансами, піддаються багатьом тим ризикам фінансових злочинів, що й компанії, які займаються криптовалютою. Грошові мули, шахрайські акаунти, крадіжки особистих даних та шахрайське заволодіння обліковим записом тощо – це проблеми, з якими зіштовхуються усі гравці на ринку.

Одним із основних додаткових ризиків, що не притаманні традиційним фінансам (trad-fi), є анонімність, яку пропонують деякі форми криптовалют. Одним із таких прикладів є транзакції, що відбуваються завдяки децентралізованим позаланцюговим мережам. У таких мережах заходи проти відмивання грошей зазвичай обмежені або взагалі відсутні. Оскільки ці платформи працюють поза ланцюгом, транзакції також не реєструються в загальнодоступному блокчейн-реєстрі, а це значно ускладнює відстеження незаконної діяльності.

CJ: Чи не могли б ви коротко пояснити для тих, хто не дуже розуміється на цьому, як можна відмивати гроші через криптовалюту? (Нам не потрібна підказка, просто хочеться краще зрозуміти цю проблему!)

ЧД: Незалежно від того, намагається злочинець відмивати гроші через традиційну фінансову систему чи через криптовалюти, основні принципи залишаються незмінними. Спочатку кошти, набуті злочинним шляхом, надходять у фінансову систему, потім їх розподіляють, щоб було важче відстежити їхнє походження, а тоді, нарешті, вилучають, щоб ними могли скористатися злочинці, не викликаючи підозр у правоохоронних органів.

Другий етап (розшарування криптокоштів) привертає велику увагу людей, адже, щоб замаскувати походження своїх коштів, злочинці поруч із традиційною фінансовою системою можуть використовувати криптовалюти та біржі. Розглянемо деякі приклади :

Chain-hopping (буквально, «стрибки між мережами»): передбачає конвертування однієї криптовалюти в іншу та перехід від одного блокчейну до іншого.

Змішування: передбачає проведення різноманітних транзакцій на кількох біржах, що ускладнює відстеження, до якої конкретної біржі, облікового запису або власника веде транзакція.

Колообіг: означає, що депозит у фіатній валюті вносять в одному банку, потім купують та продають криптовалюту, а тоді знову кладуть отримані кошти на депозит в іншому банку чи на інший рахунок.

CJ: Що ви думаєте про те, що Росія, можливо, використовує біткоїн, щоб ухилитися від санкцій?



ЧД: Ми опублікували цілу статтю , в якій розкрили це питання! Вже є прецедент, коли країни, яких виключили зі світової фінансової системи, щоб ухилитися від санкцій, використовували криптовалюти. Згідно з дослідженнями, цим займається Іран. За даними звітів, за розміром індустрії криптомайнінгу Росія займає третю сходинку в світі, та експерти відзначають, що на крипторинку просто недостатньо ліквідності, щоб обробити ту кількість і вартість транзакцій, які необхідні для підтримки російського уряду.

Існує набагато більша ймовірність того, що звичайні російські громадяни скористаються криптовалютами, щоб спробувати захистити своє багатство в умовах масштабної інфляції, різких коливань валют і неможливості отримати доступ до готівки, а також щоб проводити платежі або переказувати кошти в Росію та з Росії. Наразі в Росії діє заборона на використання криптовалют при проведенні платежів, а на початку цього року Центральний банк Росії запропонував повністю заборонити криптовалюти та майнінг. Однак це не завадило російським громадянам володіти криптоактивами.

CJ: Чи не могли б ви дещо пояснити, як може відбуватися фінансування тероризму?



ЧД: Криптовалютні активи та DeFi займають чільне місце в фінансуванні тероризму. Ці валюти та технології дозволяють здійснювати транскордонні транзакції відносно анонімно, без посередника, проводяться за лічені хвилини, і часто їх майже неможливо зупинити або скасувати після їхнього запуску. Через те, що нормативна база досить фрагментарна, це також збільшує ймовірність того, що підозрілі транзакції залишаться непоміченими, особливо в тих куточках світу, де слабко проводять боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ).

Там, де терористи та жорстокі екстремісти використовують криптовалюти, часто фігурує біткоїн. Однак все більше звертають увагу на Monero та інші монети конфіденційності в якості альтернативи. Влітку 2020 року великий вебсайт новин, який виступає на підтримку Ісламської Держави, оголосив, що більше не прийматиме пожертвувань у біткоїнах , а замість цього прийматимуть Monero. Згодом, у квітні 2021 року, група з питань кібербезпеки Electronic Horizons Foundation, яка підтримує ІДІЛ, оприлюднила попередження, що транзакції з біткоїнами можна легко відстежити.

CJ: Усі ці проблеми – фінансування тероризму, відмивання коштів тощо – мають дуже серйозні наслідки. Однак, на вашу думку, в цілому, позитивні сторони криптовалют переважають їхні недоліки?



ЧД: При чіткому, прозорому глобальному регулюванні та контролі криптовалюти можуть запропонувати багато переваг. Ми спостерігаємо, як у багатьох великих фінансових центрах, зокрема Сполучених Штатах , Великій Британії та Австралії , роблять кроки, щоб створити всеосяжну нормативно-правову базу для криптовалют. Такі дії вказують на те, що законодавці бачать той інноваційний потенціал, який пропонують багато криптокомпаній.

Найбільші ризики, що стосуються регуляторного арбітражу, полягають в тому, що правила та вимоги, яких повинні дотримуватися криптокомпанії, у різних країнах відрізняються. У зв’язку з цим виникає ризик того, що деякі країни, намагаючись максимізувати прибутки, які вони отримують від криптокомпаній, дають їм можливість працювати без будь-якого регуляторного нагляду, і, таким чином, створюють середовище «дикого заходу», де незаконна діяльність, скоріше за все, залишиться непоміченою.

CJ: Яку роль відіграють децентралізовані біржі (DEX) в обході санкцій та відмиванні коштів? І чи є якийсь спосіб запобігти цьому?



ЧД: Оскільки децентралізовані біржі (DEX) наразі не мають дотримуватися правил щодо боротьби з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), то належна перевірка клієнтів не проводиться, санкційні списки не перевіряються, не відбувається моніторинг транзакцій чи будь-яких інших схожих заходів. Як результат, досить вірогідно, що для ухилення від санкцій ними можуть скористатися, наприклад, російські громадяни та організації, що потрапили під санкції. Особливо це ймовірно, якщо їх будуть використовувати разом з монетами конфіденційності, що забезпечують анонімність, щоб потім ними скористатися для покупок у темній мережі.

Існує багато інноваційних та цікавих способів, як можна широко застосовувати DeFi: ми бачимо, як з’являється новий набір фінансових продуктів і послуг. Однак чим далі буде розвиватися криптопростір, тим більше уваги повинні будуть приділяти DeFi-платформи та інші постачальники послуг віртуальних активів (VASP) тим ризикам, які несуть їхні контрагенти та клієнти. Транзакції, пов’язані з неліцензованими або незареєстрованими VASP та нерозміщеними гаманцями, є особливо складними, враховуючи той факт, наскільки важко перевірити, хто проводить ці транзакції. Крім того, компанії повинні переконатися, що вони використовують надійні заходи належної перевірки клієнтів, щоб відсіяти злочинців до того, як ті здійснять транзакції.

CJ: Як ви вважаєте, чи міг би крах стейблкоїну UST прискорити регулювання всіх секторів криптопростору, зокрема і більш ретельний контроль стосовно відмивання коштів?



ЧД: Регулятори та політики по всьому світу працювали та працюють над врегулюванням криптовалют загалом і стейблкоїнів зокрема. Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала Конгрес запровадити нормативну базу для стейблкоїнів влітку 2021 року, за рік до обвалу UST. Зовсім нещодавно G7 закликала вжити заходів, щоб «моніторити та усувати ризики для фінансової стабільності, які створюють усі форми криптоактивів». Немає жодних сумнівів, занепад UST робить ці заяви більш помітними та сприяє кращій обізнаності людей. Однак, по суті, кроки до більшого регулювання криптовалют вже здійснюють певний час.