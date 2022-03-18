У заяві, опублікованій у четвер, центральний банк Росії надав провідному кредитору країни ліцензію, яка дозволяє випускати цифрові активи. Це сталося відразу після того, як цей банк потрапив під американські санкції через тривалу агресію Росії проти України.

«Сбєрбанк» зазнає тиску від санкцій, через які вартість банку за останній місяць колосально впала. «Сбєрбанк» є державним банком, тому підпадає під санкції США і Європейського Союзу.

Випуск цифрових активів здійснюватиметься на цифровій платформі «Сбєрбанку», а транзакції будуть проводити за допомогою технологічних систем цифрового реєстру банку, які гарантують безпеку та незмінність даних.

Компанії зможуть випускати цифрові активи через «Сбєрбанк»

Після отримання ліцензії компанії зможуть випускати цифрові активи через цифрову платформу банку, якщо вони доведуть, що можуть задовольнити вимоги щодо готівки. Також компанії зможуть використовувати цифрові активи, випущені через DLT-систему банку.

Сергій Попов, пиректор дивізіону «Транзакційний бізнес» в «Сбєрбанку», повідомив:

«За місяць компанії зможуть здійснити свою першу транзакцію на нашій блокчейн-платформі. Ми тільки починаємо роботу із цифровими активами і розуміємо, що для подальшого розвитку потрібно адаптувати чинну нормативну базу. Щоб досягти цього, ми готові тісно співпрацювати з регулятором та органами виконавчої влади».

Цей крок стане поштовхом для банку, який через накладені санкції на початку місяця втратив близько 95% своєї вартості на Лондонській фондовій біржі. Серед інших компаній, які постраждали від санкцій, згадаємо також Лукойл, Новатек і Роснефть. Вони зареєстровані в Лондоні, але пов'язані з Росією.

За обсягом ощадних депозитів «Сбєрбанк» займає найбільшу частку російського ринку і є основним кредитором Росії. Окрім того, він працює в кількох європейських країнах, і саме тому є найбільшим банком Східної Європи.