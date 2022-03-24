Розблокування довгострокової вартості: кращі монети, які варто купити
Волатильність крипторинку може зіграти небезпечну гру з короткостроковими трейдерами. Однак, якщо ви вирішите зосередитися виключно на довгострокових іграх, можна отримати від капіталу досить непогані прибутки. Адже дійсно більшість монет на ринку, як правило, з часом стають більш цінними. На що звернути увагу, якщо збираєтеся робити довгострокові інвестиції:
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Перевірте основну структуру бізнесу та продукту.
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Проєкт повинен мати серйозних інвесторів або спонсорів із глибокими кишенями.
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Переконайтеся, що вибрана монета має серйозні обсяги торгівлі.
З огляду на це, ми подумали, що було б непогано виділити принаймні 3 монети, які можуть у майбутньому розблокувати довгострокову вартість. Ось наш список:
Elrond (EGLD)
Elrond (EGLD) — це перспективний блокчейн, який прагне вирішити основні проблеми, пов’язані із традиційними мережами, як-от Ethereum та Bitcoin. Ця платформа пропонує швидкі, недорогі та високоефективні транзакції.
Джерело даних: Tradingview
Він вважається одним із головних конкуретнтів Ethereum. Протягом останніх кількох місяців в Elrond багато інвестують та вливають кошти екосистеми, щоб допомогти розширити його присутність. Цей актив може запропонувати колосальну довгострокову вартість.
Harmony (ONE)
Harmony (ONE) є ще одним блокчейн-проєктом, який розробили, щоб полегшити створення інноваційних DAPP. Він прагне забезпечувати низькі плати за газ, високу швидкість та буди простим і зручним у використанні. Проєкт Harmony існує вже кілька років, і у довгостроковій перспективі ця монета має величезний потенціал.
Compound Finance (COMP)
За прогнозами, DeFi-сектор стане центральною частиною блокчейн-галузі. Compound Finance (COMP) — це один із новітніх і найбільш перспективних DeFi-проєктів, якому є куди зростати далі. Це одна з тих монет, які варто придбати і зберігати кілька років. Розблокована вартість цієї криптовалюти перевершить всі очікування.