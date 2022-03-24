Волатильність крипторинку може зіграти небезпечну гру з короткостроковими трейдерами. Однак, якщо ви вирішите зосередитися виключно на довгострокових іграх, можна отримати від капіталу досить непогані прибутки. Адже дійсно більшість монет на ринку, як правило, з часом стають більш цінними. На що звернути увагу, якщо збираєтеся робити довгострокові інвестиції:

Перевірте основну структуру бізнесу та продукту.

Проєкт повинен мати серйозних інвесторів або спонсорів із глибокими кишенями.

Переконайтеся, що вибрана монета має серйозні обсяги торгівлі.

З огляду на це, ми подумали, що було б непогано виділити принаймні 3 монети, які можуть у майбутньому розблокувати довгострокову вартість. Ось наш список:

Elrond (EGLD)

Elrond (EGLD) — це перспективний блокчейн, який прагне вирішити основні проблеми, пов’язані із традиційними мережами, як-от Ethereum та Bitcoin. Ця платформа пропонує швидкі, недорогі та високоефективні транзакції.

Джерело даних: Tradingview

Він вважається одним із головних конкуретнтів Ethereum. Протягом останніх кількох місяців в Elrond багато інвестують та вливають кошти екосистеми, щоб допомогти розширити його присутність. Цей актив може запропонувати колосальну довгострокову вартість.

Harmony (ONE)

Harmony (ONE) є ще одним блокчейн-проєктом, який розробили, щоб полегшити створення інноваційних DAPP. Він прагне забезпечувати низькі плати за газ, високу швидкість та буди простим і зручним у використанні. Проєкт Harmony існує вже кілька років, і у довгостроковій перспективі ця монета має величезний потенціал.

Compound Finance (COMP)