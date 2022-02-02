Як і більшість інших основних криптовалют на ринку, Ripple (XRP) наразі відновлюється. Фактично токен почав консолідуватися довкола вирішальної зони підтримки, і завдяки цьому в найближчій перспективі він може зростати. Але як це станеться? Нижче зробимо аналіз, та спочатку розглянемо кілька важливих моментів:

XRP знайшов достатню підтримку близько 0,6 долара і фактично консолідується біля цього порогу.

Якщо ці прибутки збережуться й надалі, XRP може зрости на 20% і сягнути позначки в 0,757 долара найближчими днями.

На момент написання статті токен торгувався за 0,61 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години він здорожчав на 4%.

Джерело даних: Tradingview.com

Ripple (XRP): прогноз ціни та поведінки

Протягом близько десяти останніх днів ми спостерігали, як XRP намагався подолати бар’єр в 0,6 долара. Насправді, здається, що токен консолідується довкола цієї ціни, і волатильність майже зникла. На відміну від інших криптоактивів, прибутки і збитки XRP коливаються в межах від 2 до 4%.

Можливо, це свідчить про те, що він знаходить значну підтримку на рівні 0,6 долара. Якщо Ripple дійсно зможе зберегти приріст вище цього порогу, то, можливо, найближчими днями він зросте майже на 20%. Завдяки цьому ціна монети зросте до 0,75 долара, ближче до її 50-денного SMA, що становить 0,77 долара.

Чому варто придбати Ripple (XRP)

Забудьте про нещодавній обвал криптовалют. Безперечно, ринок відновиться, і, до того ж, більшість експертів погоджуються, що, ймовірно, відбулася корекція. Ripple (XRP) є одним з головних криптоактивів у світі.

Якщо ви шукаєте ідеальну монету, що може відновитися і принести прибутки у 2022 році, ця криптовалюта чудово вам підійде. Більше того, минулого року монета мала одні з найкращих показників рентабельності інвестицій.