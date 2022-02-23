Здається, ще зовсім недавно обговорювали, чи зможе Solana (SOL) перевищити 500 доларів. Проте цей альткоїн, як і багато інших активів на ринку, зазнає значних корекцій. Остання з них розпочалася лише кілька днів тому, і тепер ведмеді мають перевагу на ринку. Розглянемо деякі важливі моменти:

Solana (SOL) і надалі буде слабнути і найближчими днями може опуститися до 75 доларів.

На момент виходу статті монета торгувалася за 83 долари, тобто за останні 24 години вона знизилася на 5%.

Дехто побоюється, що через серйозні проблеми на ринку ціна може обвалитися.

Джерело даних: Tradingview

Solana (SOL): як довго пануватимуть ведмеді?

Ніхто не буде сперечатися, що зараз ведмеді контролюють Solana (SOL). За останній тиждень ця монета пережила один з найбільших розпродажів серед усіх основних монет, що видно на графіку. Ведмеді прагнуть, щоб найближчими днями її ціна сягнула 75 доларів.

Більше того, поки що бикам не вдається перехопити владу. Насправді, за даними нашого аналізу, щоб цей ведмежий прогноз не реалізувався, у п'ятницю монета має закрити тиждень десь на рівні 93 доларів.

Шанси на це є, але виходячи з нинішніх настроїв на ринку та серйозної геополітичної напруженості, малоймовірно, що це відбудеться. Тож будемо спостерігати, чи продовжить монета опускатися нижче 75 доларів.

Чи варто інвестувати в Solana (SOL)?

Коли Solana (SOL) тільки з'явилася, безсумнівно, це був один із найпопулярніших проєктів у криптопросторі, і досить тривалий час він залишався таким. Мабуть, це одна з найбільш перспективних монет на ринку.

Проте з огляду на поточні коливання на ринку, можливо, зараз не найкращий час для інвестування. Рекомендуємо поспостерігати за настроєм на ринках і купувати криптовалюту, коли з'являться ознаки покращення.