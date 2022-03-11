Sandbox (SAND) демонструє позитивну дивергенцію RSI

Протягом останніх кількох днів ціна Sandbox (SAND) зросла. Через новину про те, що США збираються запустити цифровий долар, настрої на ринку покращилися. Більшість монет, зокрема і SAND, зросли в ціні. Проте, можливо, нова дивергенція RSI свідчить про те, що SAND може піти набагато далі. Розглянемо деякі важливі моменти:

Незважаючи на незначне зниження, SAND все ще тримається вище ключової підтримки на рівні 2,74 долара.

На момент написання цієї публікації токен метавсесвіту торгувався за 2,81 долара.

RSI показує важливу дивергенцію, яка може найближчими днями підштовхнути ціну ще вище.

Джерело даних: Tradingview

Як далеко може зайти Sandbox (SAND)?

Протягом останніх кількох тижнів Sandbox (SAND) зазнав серйозного тиску продажу. Однак монета зберегла свою місячну підтримку в 2,74 долара. Хоча ринок і досі піддається значним коливанням, ми очікуємо, що SAND утримає цінову дію вище цього рівня. На момент виходу статті монета фактично торгувалася за 2,81 долара.

Принаймні протягом останнього місяця позначка в 2,74 долара була важливою зоною консолідації. Якщо SAND справді зможе консолідувати прибутки вище цього рівня, то, можливо, продовжить зростати до наступного опору накладних витрат у 3,42 долара.

Проте, незважаючи на це, SAND все ще торгується нижче своїх 50 і 100-денних ковзніх середніх. Монета навіть знаходиться нижче 200 DMA. Це говорить про те, що загальна тенденція щонайменше залишається ведмежою. Якщо бики не зможуть утримати підтримку на рівні 2,74 долара, найближчим часом SAND може впасти нижче 2 доларів.

Чи кожному інвестору підійде Sandbox?

Насправді це залежить від вашого інвестиційного плану. Для людей, які хочуть ознайомитися з метавсесвітом і пов’язаними з ним токенами, SAND стане гідною покупкою. Пам’ятайте, що у 2021 році ця монета продемонструвала одні з найкращих результатів, і цього року вона може повторити свої успіхи. Тому сьогодні ідеальний час для купівлі монети.