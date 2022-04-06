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Sandbox (SAND) набирає обертів. Чи зможе монета зрости до 4,4 долара?

Аналіз

Протягом останніх тижнів токени метавсесвіту переживали бурхливий період. Sandbox (SAND) є однією з провідних монет у цій категорії і не так давно сягнув мінімальної позначки в 2,55 долара. Однак відтоді відбулося певне відновлення. Розглянемо основні моменти минулого тижня:

  • Зараз Sandbox зростає і продовжує нарощувати значний висхідний імпульс.

  • Якщо поточні тенденції збережуться, найближчими днями монета може почати рухатися до 4,4 долара.

  • Якщо їй вдасться наблизитися до 4,4, то поточна ціна зросте на 30%.

 

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Sandbox (SAND) сягнути 4,4 долара?

За останні кілька днів від Sandbox (SAND) надійшло багато гарних новин. Важливою подією стало нове партнерство з HSBC, одним із найбільших світових банків. Окрім того, в SAND масово вливають інституційний капітал.

Такі позитивні зміни не могли не позначитися на ціні. Наприкінці січня SAND сягнув дна на рівні 2,55 долара, а зараз відновлюється. Він зріс майже на 40% від мінімального рівня цього року, і, схоже, ця висхідна траєкторія продовжиться.

По-перше, з графіку видно, що RSI свідчить про бичачий тренд. Також SAND торгується значно вище своєї 55-денної SMA і зміг подолати важливий опір на рівні 3,44 долара. Як результат, очікуємо, що найближчим часом монета зросте до 4,4 долара. Якщо бики зможуть підштовхнути монету вище 4,4 долара, то в середньостроковій перспективі, можливо, SAND наблизиться до 6,2 і навіть до 7,4 долара.

Чому інвестори тримають Sandbox (SAND)

Цьому є декілька причин. По-перше, прямо зараз SAND переживає неймовірний бичачий імпульс, тому є високі шанси, що найближчим часом токен принесе гарні прибутки.

Щодо довгострокової перспективи, очікується, що цього року монети метавсесвіту будуть зростати і далі. SAND є однією з основних монет у цій категорії, тому розумно було б тримати її якомога довше.

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