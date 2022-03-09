Sandbox має грантову програму, яка стимулює творців розбудовувати його метавсесвіт.

World of Women є останнім бенефіціаром гранту на суму 25 мільйонів доларів, який піде на підтримку жінок-творців.

Наразі ціна токена не змінилася, але його консолідація вказує на можливий прорив.

Sandbox (SAND) є одним із найвідоміших гравців у швидкозростаючому ігровому просторі, де можна заробляти кошти. За допомогою Sandbox Metaverse гравці створюють ігрових персонажів і продають їх як NFT.

Окрім ігор, Sandbox також виходить на інші ринки, щоб сприяти зростанню вартості SAND. Наприклад, деякий час тому Sandbox уклав партнерську угоду з Warner Music задля проведення віртуальних шоу в метавсесвіті.

Sandbox також має програму фінансування творчих ідей, які допомагають розвивати їхній метавсесвіт. У Всесвітній жіночий день Sandbox назвав останнього бенефіціара цього гранту.

Sandbox виділив жінкам-технікам грант на суму 25 мільйонів доларів

У рамках святкування Всесвітнього жіночого дня компанія Sandbox оголосила, що виділить проєкту World of Women 25 мільйонів доларів, що підуть на підтримку жінок, які карбують NFT і розвивають метавсесвіт.

World of Women — це фонд, який створили жінки-геймери та митці, щоб за допомогою інтерактивного досвіду просувати різноманіття в ігровій індустрії . Фонд WoW Foundation планує використовувати Sandbox в чотирьох основних напрямках:

Щоб надавати митцям платформу.

Щоб допомогти новим користувачам розібратися у метавсесвіті.

Щоб на курсах для жінок учасниці могли спілкуватися одна з одною.

Щоб здійснювати благодійні заходи.

Це важлива подія для Sandbox як з технічної, так і з маркетингової точки зору. З технічної точки зору, фонд WoW допоможе розвивати метасвесвіт Sandbox, а це, як і інші проєкти, що працюють на Sandbox, сприятиме підвищенню внутрішньої цінності токена SAND.

З точки зору маркетингу, широка мережа користувачів та учасників WoW за межами криптопростору допоможе залучити більше інвесторів до Sandbox Metaverse. Завдяки цьому, коли ринок знову стане бичачим, і синдром втрачених можливостей (FOMO) повернеться до людей, ціна цієї криптовалюти може почати активно зростати.

SAND обмежений діапазоном і, можливо, зможе вирватися з нього

Джерело: TradingView

SAND наразі торгується в діапазоні, і обсяги торгів досить низькі. Якщо обсяги купівлі зростуть, і вдасться подолати опір на рівні 2,856 долара, найближчим часом ціна може піднятися вище позначки в 3 долари.

Однак, якщо ведмеді активізуються, і SAND проб'є рівень підтримки в 2,79 долара, то в короткостроковій перспективі ціна може опуститися нижче 2,5 долара.

Висновок

Sandbox продовжує розширювати свою програму грантів і виділив проєкту World of Women 25 мільйонів доларів, які підуть на підтримку жінок-творців NFT та метавсесвіту. Можливо, ціна поки не зреагувала на це, проте ціна SAND консолідується.