За даними компанії Santiment, востаннє XRP торгувався в плюсі у середині грудня, і вони прогнозують потенційне зростання цієї криптовалюти.

Коефіцієнти MVRV для інших альткоїнів, як-от Aave, Uniswap і Compound, вказують, що можливий підйом.

Хочете придбати вигідний актив? Спочатку варто звернути вашу увагу на співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості (MVRV), як заявляє Santiment у своєму щотижневому прогнозі.

«MVRV — чудовий показник, який дозволяє оцінити, наскільки глибоко трейдери перебувають у зоні болю чи ейфорії», — повідомляють в компанії.

Якщо дослідити «скільки болю» зазнали трейдери протягом короткострокових і довгострокових періодів, це дасть вам більш чітке уявлення про можливості, які можуть виникнути.

Аналітики платформи зосередилися на кількох монетах, які, ймовірно, стануть гарною інвестицією.

6 альткоїнів, які, ймовірно, можна вигідно буде «купити на просадці»

Santiment, платформа мережевої аналітики, що відстежує технічні та фундаментальні перспективи більшості криптовалют, стверджує, що вищезгадані альткоїни є одними з тих, які можуть запропонувати гарну можливість для купівлі.

Як зазначає ця платформа, з аналізу цих монет видно, що на даний момент вони недостатньо куплені, і тому це може бути гарний шанс для тих, хто хоче зайти на цей ринок і придбати активи за низькими цінами.

XRP

Як стверджує Santiment, MVRVтокена XRP знаходиться на «найбільш негативному середньому» рівні починаючи з кінця червня минулого року. За даними компанії, XRP востаннє торгувався в зеленому за цим показником у середині грудня, і, таким чином, є одним з альткоїнів, які, ймовірно, будуть зростати.

Uniswap (UNI)

У Santiment також позитивно оцінюють Uniswap (UNI), і, як зазначено у їхньому звіті, цей криптоактив, що займає 30-у сходинку (за ринковою капіталізацією), має середній MVRV на найнижчому за всю історію рівні.

За день пара UNI/USD виросла на 6%, і Santiment прогнозує, що через нове зростання ринків цей альткоїн може відновитися до нещодавніх максимумів.

Aave (AAVE), Compound (COMP), The Graph (GRT) і Loopring (LRC)

За даними Santiment, трейдери можуть отримати великі прибутки від інших чотирьох альткоїнів, щодо яких ця платформа робить схожі на XRP і Uniswap прогнози. Цими токенами є: Aave (AAVE), Compound (COMP), The Graph (GRT) і Loopring (LRC).

Згідно з даними компаніх, середні дані показника MVRV свідчать, що всі ці альткоїни знаходяться в негативній зоні і наразі торгуються майже на мінімальних за всю історію рівнях.

Альткоїни стрибають вище

Більшість криптовалют прагнуть забути січень, бо їхні місячні втрати сягнули двозначних цифр через те, що посилився тиск продажів на криптовалютних і традиційних фінансових ринках.

Проте декілька криптоактивів підстрибнули за останні 24 години і компенсували частину втрат, які понесли у січні. Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) і Terra (LUNA) демонструють двозначний приріст за день, а біткоїн підскочив на 7%, оскільки бики очікують прорив вище 39 000 доларів.

Мережа XRP (XRP), Uniswap (UNI) і Aave (AAVE) також здорожчали, причому XRP і UNI зросли на 6%, а AAVE торгується на 11,7% вище. Оскільк ціни зростають, ці монети можуть подолати ключові бар’єри, адже загальний ринок переводить подих.