У четвер ціна біткоїну досягла мінімуму в 26 597 доларів, що є найнижчим показником з січня минулого року. Сьогодні він втратив більше 8% через те, що на крипторинках продовжуються розпродажі.

За даними CoinGecko, потім криптовалюта піднялася вище 28 000 доларів і зараз торгується близько 28 600 доларів. За день пара BTC/USD впала приблизно на 4% і на 28% від тижневого максимуму на рівні 39 000 доларів. Від початку року BTC знизився на 39%.

Попри те, що ціни на біткоїн різко впали від історичного максимуму, який вдалося досягти в листопаді минулого року, генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор стверджує, що еталонна криптовалюта залишається «найкращим захистом від інфляції».

«Біткоїн – це найкращий захист від інфляції. Відтоді, як 11 серпня 2020 року $MSTR оголосив про свою першу покупку BTC, біткоїн здорожчав на 149% й обігнав срібло (-17%), золото (-9%), Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11,2%), M2 (19%), US Homes (28%) і PPI (33%)», — написав Сейлор у Twitter .

