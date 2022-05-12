У четвер ціна біткоїну досягла мінімуму в 26 597 доларів, що є найнижчим показником з січня минулого року. Сьогодні він втратив більше 8% через те, що на крипторинках продовжуються розпродажі.

За даними CoinGecko, потім криптовалюта піднялася вище 28 000 доларів і зараз торгується близько 28 600 доларів. За день пара BTC/USD впала приблизно на 4% і на 28% від тижневого максимуму на рівні 39 000 доларів. Від початку року BTC знизився на 39%.

Сейлор порівняв BTC з іншими активами починаючи з серпня 2020 року

Попри те, що ціни на біткоїн різко впали від історичного максимуму, який вдалося досягти в листопаді минулого року, генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор стверджує, що еталонна криптовалюта залишається «найкращим захистом від інфляції».

«Біткоїн – це найкращий захист від інфляції. Відтоді, як 11 серпня 2020 року $MSTR оголосив про свою першу покупку BTC, біткоїн здорожчав на 149% й обігнав срібло (-17%), золото (-9%), Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11,2%), M2 (19%), US Homes (28%) і PPI (33%)», — написав Сейлор у Twitter .

#Bitcoin is the best hedge against #Inflation. Since $MSTR announced its first BTC purchase August 11, 2020, bitcoin has appreciated 149%, outperforming Silver (-17%), Gold (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), CPI (11.2%), M2 (19%), US Homes (28%), & PPI (33%). — Michael Saylor⚡️ (@saylor) May 12, 2022

Згідно з квітневими даними про інфляцію в США, індекс споживчих цін (ІСЦ) збільшився на 8,3%, а це трохи нижче, ніж було в березні минулого року. Тим не менш, він й досі знаходився на рівні майже 40-річних максимумів.

Федеральна резервна система США зреагувала на зростання інфляції двома підвищенням ставок на 0,25% і 0,5%, і ще може у червні підвищити ставки на 0,75%. Низхідний тиск, що впливає на фондовий ринок, може перекинутися і на криптовалюту, оскільки короткострокова кореляція між ними зростає.

Тим не менш, MicroStrategy продовжує утримувати свої BTC, і завдяки тому, що компанія активно скуповувала біткоїни під час падіння, загальний обсяг їхнього запасу збільшився до 129 218 BTC. Раніше Сейлор заявляв, що компанія не планує продавати цю криптовалюту.

Компанія MicroStrategy придбала свої біткоїни за середньою ціною в 30 700 доларів.