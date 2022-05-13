Сем Бенкман-Фрід, підприємець, засновник і генеральний директор криптобіржі FTX, написав у Twitter, що обвал UST і LUNA від Terra був «передбачуваним», і це його твердження стало вірусним і розлетілося по мережі. Він заявив:

Нещодавно хтось висловив цікаву думку: Термін «стейблкоїн» використовують для позначення різних речей. Як і передбачали скептики, які стоять осторонь, під час великого руху ринку стейблкоїн вибухнув. Тільки не той стейблкоїн, який вони передбачали. І це було прогнозовано, якщо розбиратися в подробицях. Не хочу говорити, добре це чи погано, просто хочу наголосити, наскільки важливо знати подробиці!

Що говорив Бенкман-Фрід про алгоритмічні стейблкоїни до їхнього падіння

В інтерв’ю Bloomberg із Джо Вайзенталем, співведучим подкасту Odd Lots, Сема запитали, що він думає про розвиток алгоритмічних стейблкоїнів, які забезпечені частково. Вайзенталь поцікавився:

Одним з найцікавіших явищ, які зараз відбуваються, є зростання Luna і UST. У Luna є казначейський резерв, в якому величезна кількість біткоїнів, і, можливо, це здається ризиковим; проте дехто стверджує, що будь-яка ідея алгоритмічного стейблкоїну є вічним двигуном, і це лише питання часу, коли він вийде з ладу. Ви вірите, що може бути по-справжньому децентралізований стейблкоїн? Що ви думаєте про такі проєкти?

Сем Бенкман-Фрід відповів:

Мені подобається цей ажіотаж навколо цього вічного двигуна. Стейблкоїни можуть нести якусь користь, але якщо поглянути зі сторони, ви скажете, правильно, це стейблкоїн, забезпечений нестабільними активами. Ну, і що буде під час серйозних рухів на ринку? Ви ж знаєте, як це відбувається.

Скріншот цієї розмови, який розмістили у Twitter, викликав широке обговорення. Нижче зазначимо одну справедливу на нашу думку пропозицію:

А чому не викарбувати б децентралізований стейблкоїн, забезпечений букетом токенів, прив’язаних до сировинних товарів і цінних паперів? Якщо все зробити правильно, він міг би бути менш мінливим, ніж стейблкоїн, який підтримується біткоїном.