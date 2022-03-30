SHIB проти ApeCoin: який із цих активів краще придбати?

Оскільки ажіотаж є ключовим драйвером ціни під час альтернативного сезону, ApeCoin може бути кращим варіантом.

Shiba Inu — це мем-монета, яка брала ринки штурмом у 2021 році після того, як зросла на мільйони відсотків.

ApeCoin — це новачок на ринку, тому довкола нього зараз спостерігається ажіотаж, адже цей токен певним чином пов'язаний зі спільнотою Bored Ape NFT.

Зараз, коли починається альтернативний сезон, ApeCoin буде кращим варіантом для тих інвесторів, які хочуть скористатися хайпом.

Shiba Inu SHIB/USD – це мем-монета, яка стала популярною в 2021 році. Її прибутки сягнули рекордного рівня у понад 48 000 000%. Зростанню Shiba Inu значною мірою сприяв галас навколо мем-монет, який Ілон Маск спричинив у 2020 році. Shiba Inu продовжує залишатися однією з мем-монет, які мають великий майбутній потенціал.

Це відбувається тому, що багато інвесторів роблять солідні ставки саме на мем-монети, бо вони очікують, що в якийсь момент у майбутньому ці активи зможуть повторити здобутки 2021 року. Більше того, команда Shiba Inu наполегливо працює над покращенням основних показників SHIB. Наприклад, вони розробляють платформу метавсесвіту. Оскільк метавсесвіт має величезний потенціал, то такий крок може принести чудові результати для SHIB у майбутньому.

Зі свого боку, ApeCoin APE/USD є новачком на ринку, і зараз навколо нього ажіотаж. З моменту свого запуску ApeCoin зріс більше ніж на 2000%, і він й далі продовжує зберігати великі обсяги, порівняно з більшістю криптовалют на ринку. Значною мірою це пов'язано з тим, що цей проєкт має зв'язки із спільнотою Bored Ape, яка на даний момент є найпопулярнішою NFT-спільнотою на ринку.

Який із цих активів краще?

І Shiba Inu, і ApeCoin є гарними інвестиціями. Однак тепер, коли здається, що розпочинається альтернативний сезон, краще рухатися за течією, щоб максимізувати свої прибутки. З огляду на це, на даний момент ApeCoin є набагато кращим варіантом, аніж Shiba Inu. Всі шанси на його користь, адже зараз він викликає багато галасу.

Висновок

Обидва активи, і Shiba Inu, і ApeCoin є чудовими довгостроковими інвестиціями. Однак для інвестора, який хоче отримати максимальну вигоду від своїх інвестицій найближчим часом, ApeCoin підійде краще. Зараз навколо нього панує ажіотаж, і саме в такій позиції знаходився Shiba Inu у січні 2021 року.